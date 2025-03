"Myslím, že bude i svatba," říká o dceři Anně Slováčkové Dagmar Patrasová

„Její zdravotní stav nemohu komentovat. Škodí to jí i celé naší rodině. Drtí nás to všechny. Mě, manžela a snad i našeho psa. Felix za ní v pondělí byl a nesl jí nějaké léky,“ řekla pro Expres.cz Patrasová s tím, že spolu s manželem zkoušejí všechno, aby dceři pomohli. „Zkoušíme to všemi směry. Všechno, co se dá. Je to hrozně těžké. Někdo vám zavolá a řekne, že má tohle a tohle. To nedokážete nezkusit. Co kdyby jí to pomohlo? Takové ty staré recepty jsou osvědčené. Lidé věděli, co dělají a proč to dělají. Nechci ale, aby má dcera byla pokusný králík. Chci, aby se uzdravila! Pomůže jí jedině psychická pohoda a klid na léčbu,“ dodala Patrasová.