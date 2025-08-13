„Musím se věnovat svému zdraví,“ říká Gottová, která zastavila projekt na Bertramce

Před dvěma lety přišla Ivana Gottová s nápadem, že z jejich vily na Bertramce bude místo, kde budou moci fanoušci zavzpomínat na jejího zesnulého manžela Karla Gotta. Jenže teď své plány musela zrušit.
„Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou fanouškům. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974 až 2019, tedy více než polovinu života,“ napsala Ivana Gottová na sociální sítě v roce 2023. Byla si jistá tím, co by její manžel chtěl: „Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti.“ A i když projekt v minulosti potkaly problémy s financováním, pokračovala v něm dál. Až doteď.
Dnes přišla vdova po legendárním zpěvákovi se smutným oznámením. „Milí příznivci mého manžela, říká se: ‚Člověk míní, život mění.‘ A dnes to bohužel platí i pro mě.
Píše se mi to velmi těžce, protože možná mnohé z vás tímto zklamu, ale třeba mě mnozí z vás naopak pochopí,“ napsala Gottová na facebookové stránky svého muže, které od jeho smrti spravuje. „A jestliže zasahuje do zdraví, je namístě říct stop. Upřímně mě to mrzí. Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott, tak jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit,“ naznačila Ivana, že za vším stojí zdravotní komplikace.
A i když se vyhnula podrobnostem, z následujících řádků je jasné, že je to právě ona, kdo má zdravotní problém, který jí brání v práci pokračovat. „Snad mi odpustíte, že po mnoha letech náročné a intenzivní práce, kterou jsem Karlovým projektům věnovala, se nyní musím věnovat sobě a svému zdraví,“ uzavřela své prohlášení.