Plány na Gottovo muzeum jsou v ohrožení. Ivana Gottová se nedohodla s investorem

Gottová se však rodinného pokladu, ve kterém až do konce loňského roku s dcerami bydlely, vzdát nechce. „Budu hledat sponzory,“ sdělila stroze na otázku novinářů. To, že momentálně projekt visí ve vzduchoprázdnu, potvrdil i Tsoukernik. „Velmi rád budu projekt Villa Gott finančně podporovat, ale paní Gottová volí jinou cestu. Uvidíme, jak vše dopadne…“ říká podnikatel. Fanouškům tak nezbývá než doufat, že se vše podaří uskutečnit tak, jak Gottová původně slibovala, a oni se budou moci podívat do domova svého oblíbeného umělce.