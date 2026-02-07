Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Mottlová touží po sexu, Štáfek ukázal rodinu a Klusová cvičí domácí mazlíčky
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Tereza Pergnerová
Moderátorka Tereza Pergnerová si ze svého věku nic nedělá. Občas by ale ráda od svého muže slyšela pár milých slov, ne vždycky je však dostane.
Tereza Pergnerová
Moderátorka Tereza Pergnerová si ze svého věku nic nedělá. Občas by ale ráda od svého muže slyšela pár milých slov, ne vždycky je však dostane.
Barbora Mottlová
Zpěvačka Barbora Mottlová je čerstvou maminkou syna. Jen co jí skočilo šestinedělí se vrátila ke všem oblíbeným aktivitám, včetně sexu.
Tamara Klusová
Každý kdo má doma kočku ví, že vycvičit ji je skoro nemožné. Dcera Tamary a Tomáše Klusových to ale dokázala. Naučila jejich kočičku dávat pac.
Michaela Ochotská
Bývalá moderátorka Michaela Ochotská se už více než měsíc raduje z dcery. Nyní ukázala nejen ji, ale také to, v jaké je formě.
Chili Ta
Měli jste někdy spatné rande? Influencerka Chili Ta s nimi má nejspíš opravdu bohaté zkušenosti a rozhodla se jimi pobavit své sledující.
Hana Lasicová
Zesnulý slovenský herec Milan Lasica by v uplynulém týdnu slavil narozeniny. Jeho dcera na něj zavzpomínala tak trochu netradičním způsobem, když si dělala legraci z jeho zlozvyků.
Eva Burešová
Herečce Evě Burešové už došla trpělivost s neomalenými dotazy sledujících, kteří se jí ptali, za náhodou nečeká přírůstek do rodiny. Její reakce všechny ohromila.
Jakub Štáfek
Herec Jakub Štáfek si své soukromí velmi bedlivě střeží, na dovolené ale udělal výjimku a nechal své sledující alespoň částečně nahlédnout do své rodiny.
Lucie Vondráčková
Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková se udržuje ve skvělé kondici a tak možná některé své sledující vtipným videem dokázala trochu zmást.
Berenika Kohoutová
Zápisy do prvních tříd jsou letos o několik měsíců dříve než bývalo zvykem. A jednou z maminek, které měly letos nervy napnuté k prasknutí, je i herečka Berenika Kohoutová.