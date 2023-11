"Z mateřské sotva jednou nakoupím," říká Iveta Vítová a přiznává finanční problémy

Vyřešení rozvodových tahanic je podle moderátorky a bývalé Miss Ivety Vítové stále v nedohlednu. "Pořád čekáme. Každá věc navazuje na další věc, a když se to někde zasekne, odvolá nebo vrátí, tak se to tím prodlužuje. Myslím, že budeme oba šťastní, až to skončí. Dohodnout se bohužel nedokážeme, proto jsme skončili u soudu. Doufáme, že to někdo vyřeší za nás, protože my to nezvládneme," řekla Blesku moderátorka, která se poté, co se provalila manželova nevěra, odstěhovala i s dvěma dětmi z rodinného domu do bytu, na který si vzala hypotéku.

Jenže pokrytí finančních nákladů jí jako matce samoživitelce dělá velké problémy. Zvlášť v situaci, kdy nejsou s manželem majetkově vypořádáni. "Mám finanční problém, a kdyby nebylo sociálních sítí, byl by větší. Bez spoluprací a občasných nabídek z modelingu by to bylo velmi těžké. Mateřská je zanedbatelná, protože jsem si myslela, že na ní budu jen rok, ale dvakrát jsem musela odložit návrat na Novu a vyčerpala jsem si ji. Ta částka, co mi chodí, je zanedbatelná. Stačí tak na jeden nákup," odhalila svou nelehkou situaci veřejnosti.

Přesto však neztrácí optimismus a je vděčná za to, co má. "Rozhodně si nechci stěžovat, protože fungujeme. Co potřebujeme, máme. A bydlení také zatím máme. Uvidíme, jak to všechno bude, ale věřím, že to všechno dobře dopadne a půjdeme dál. Vím, že je spousta ženských, kterým se stalo to, co mně, jsou na tom hůř a nemají takové možnosti. Nechci fňukat, mám zdravé děti a ostatní se časem vyřeší," dodala rozhodně.