Účastník jedné z prvních řad show hledající talenty Filip Jankovič jen o vlásek unikl smrti. Spolu s partnerem havarovali a u nehody musel zasahovat i vrtulník. „Před nehodou jsme měli za sebou několik náročných dní. Museli jsme se narychlo stěhovat z domu v Tuchoměřicích, odkud jsme museli vystěhovat tři patra, a to ve dvou lidech! To byly šíleně náročné dny. Stěhovali jsme i v noci, spali jsme jen čtyři hodiny a ráno jsme museli znovu. Byli jsme prostě totálně vyčerpaní,“ popsal Jankovič náročné dny, které přímo vedly k tomu, že jeho partner Karel Šlajchrt za volantem usnul.