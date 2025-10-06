Ikona počasí
Filip Jankovič měl vážnou nehodu. Partnera transportoval do nemocnice vrtulník

Filip Jankovič s partneremFoto: Profimedia.cz
Filip Jankovič s partneremFoto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Fyzické vyčerpání stálo zatím, že zpěvák a tanečník Filip Jankovič spolu s partnerem Karlem Šlajchrtem měli vážnou dopravní nehodu. Zatímco Jankovič vyvázl bez zranění, jeho partner takové štěstí bohužel neměl.

Účastník jedné z prvních řad show hledající talenty Filip Jankovič jen o vlásek unikl smrti. Spolu s partnerem havarovali a u nehody musel zasahovat i vrtulník. „Před nehodou jsme měli za sebou několik náročných dní. Museli jsme se narychlo stěhovat z domu v Tuchoměřicích, odkud jsme museli vystěhovat tři patra, a to ve dvou lidech! To byly šíleně náročné dny. Stěhovali jsme i v noci, spali jsme jen čtyři hodiny a ráno jsme museli znovu. Byli jsme prostě totálně vyčerpaní,“ popsal Jankovič náročné dny, které přímo vedly k tomu, že jeho partner Karel Šlajchrt za volantem usnul.

První pomoc
První pomoc

Kvíz: Jak zastavit krvácení a co když se někdo dusí. Uměli byste poskytnout pomoc?

Zdraví

„Já usnul na sedadle spolujezdce, ale co vím já, tak Karel dostal mikrospánek. Stalo se to ve vteřině a prostě jsme to napálili do kamionu a pak do svodidel. Kdyby tam svodidla nebyla, byla tam hned vedle roklina, do které kdybychom spadli, tak to mohlo dopadnout mnohem hůř. Takže zaplať pánbůh, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, měli jsme štěstí v neštěstí,“ svěřil se Blesku Jankovič, který měl obrovské štěstí. Jeho životní partner ale dopadl daleko hůř a mnoho týdnů teď stráví v péči odborníků.

„Já z toho vyvázl zázrakem bez jediného škrábance. I záchranáři byli překvapení, že to není možné. Musel jsem mít u sebe asi všechny svaté a anděly strážné. Karel měl ale smůlu. Vrtulníkem ho převezli do vojenské nemocnice, má zlomenou stehenní kost, podstoupil operaci a samozřejmě je celý potlučený,“ líčí se strachem kontroverzní tanečník, který za Šlajchrtem dochází každý den a pevně věří, že jeho přítel nakonec z nehody vyvázne bez vážných následků. 

„Komunikujeme spolu, je při vědomí, i když je samozřejmě pod prášky, takže reaguje všelijak. Lékaři odhadují, že v nemocnici stráví šest týdnů, pak ho čeká rehabilitace. Teď je na nemocenské. Tohle všechno beru jako jasný varovný signál. Jeli jsme oba dlouhodobě nadoraz a naše těla si řekla dost. Asi si máme něco uvědomit,“ dodává Jankovič, který se rozhodl apelovat na ostatní řidiče, aby se chovali zodpovědně. „Lidi, pokud se jen trochu cítíte unavení, nesedejte za volant. Mysleli jsme, že to zvládneme, ale vidíte to. Ve vteřině se vám může změnit život.“

Zdroj: Blesk

