Aňa Geislerová
Aňa Geislerová patří k našim nejobsazovanějším herečkám. Po dokončení základní školy byla přijata na Pražskou konzervatoř na obor herectví, studia ale nedokončila. Už ve 14 letech se začala věnovat modelingu, což nakonec bylo rozhodující. Ze školy odešla a odjela do Milána.
Její nedodělaná škola se jí ale vrátila u výchovy. „Zrovna já nejsem úplně ten typ, který by mohl dětem doporučovat, aby se věnovaly škole, protože já jsem skončila se základkou,“ prozradila pro časopis Sedmička. „Na jednu stranu pocit, že je ve třiceti jedno, jaké známky jsme měli, ale na druhou stranu nechci, aby to bylo jedno mým dětem. Neříkám jim, že to je jedno. Já chci, aby se snažily, aby věci dokončovaly a aby měly jasno v tom, co chtějí,“ dodala herečka.
