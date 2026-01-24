Přeskočit na obsah
25. 1.
Místo školy sláva: Kteří slavní uspěli, i když nemají ani maturitu?

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Vzdělání je důležité... Anebo není? Ne každý úspěšný člověk absolvoval vysokou nebo střední školu, a přesto se mu v profesním životě daří víc než dobře. Mezi takovými je i řada slavných osobností.

1 Aňa Geislerová

Aňa Geislerová
Foto: Profimedia

Aňa Geislerová patří k našim nejobsazovanějším herečkám. Po dokončení základní školy byla přijata na Pražskou konzervatoř na obor herectví, studia ale nedokončila. Už ve 14 letech se začala věnovat modelingu, což nakonec bylo rozhodující. Ze školy odešla a odjela do Milána.

Její nedodělaná škola se jí ale vrátila u výchovy. Zrovna já nejsem úplně ten typ, který by mohl dětem doporučovat, aby se věnovaly škole, protože já jsem skončila se základkou, prozradila pro časopis Sedmička. Na jednu stranu pocit, že je ve třiceti jedno, jaké známky jsme měli, ale na druhou stranu nechci, aby to bylo jedno mým dětem. Neříkám jim, že to je jedno. Já chci, aby se snažily, aby věci dokončovaly a aby měly jasno v tom, co chtějí, dodala herečka.

Na další slavné osobnosti, které v životě uspěly i s nižším vzděláním, se podívejte dále do galerie.

Se začátkem školy jistě mnoho dětí stávkuje, že se jim do vzdělávací instituce nechce… Ale dá se vůbec obejít bez vzdělání? Některé celebrity jsou důkazem toho, že úspěch nemusí vždy vyžadovat diplom. Někdo studuje celý život, opakovaně se vzdělává, a přesto se mu profesně příliš nedaří. A jiný, třeba jen se základním vzděláním, nastoupí strmou kariéru. Mezi takovými osobnostmi je i řada slavných. 

Pojďme se na některé z nich podívat do naší galerie.

Všechny štítky

