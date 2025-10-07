Ikona počasí
Míša Nosková se u soudu zhroutila. Jednání s expartnerem bylo odloženo na listopad

Míša Nosková
Míša NoskováFoto: Profimedia.cz
Míša Nosková
Míša NoskováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zpěvačka Míša Nosková pokračuje v trestním sporu s bývalým partnerem Jindřichem Čandou, kterého podle svých slov obviňuje z psychického i fyzického násilí. Ačkoli už má vyřešenou péči o dítě i spor o dům, klíčové jednání bylo odročeno poté, co Čanda u soudu uvedl, že nedostal obsílku.

Reklama

Zpěvačka Míša Nosková pokračuje v soudním sporu s bývalým partnerem, podnikatelem Jindřichem Čandou, kterého podle svých slov vystavila obvinění z psychického i fyzického násilí. Poslední jednání však dopadlo zcela jinak, než čekala. Péči o společné dítě už má Nosková soudně vyřešenou a uspěla také ve sporu o dům. „Teď probíhá trestní soud, který se týká násilí. Mám stažené záznamy z domácích kamer, takže za sebou mám množství všech možných důkazů,“ uvedla dříve s tím, že do včerejšího stání vkládala velké naděje.

Michaela Nosková
Michaela Nosková

"Kamery hlídaly, aby se dcera nepřiblížila ke své sestře," popisuje teror Nosková

Celebrity

Zpoždění a odklad

Čanda se k Kladenskému soudu dostavil se zpožděním a tvrdil, že nedostal obsílku; o konání se měl dozvědět až od státní zástupkyně. Soudkyně jej poučila, že v takovém případě mu zákon garantuje pět dnů na prostudování spisu a přípravu obhajoby, a dotázala se, zda tohoto práva využije, uvedl deník Blesk.cz. Po krátké poradě se svou právničkou Čanda oznámil, že ano. Jednání proto bylo odročeno až na listopad.

Emoce v soudní síni

Nosková doufala, že nepříjemné téma, které znovu otevírá staré rány, rychle uzavře. Nestalo se – a zpráva o odkladu s ní viditelně otřásla. Po vyjádření soudu se schoulila na lavici a držela hlavu v dlaních. Do budovy navíc dorazilo několik svědkyň, které podle informací deníku Blesk údajně zažily s podnikatelem podobné situace. Pro zpěvačku to znamená jediné: spor pokračuje a naděje v brzké rozhodnutí zatím zůstává.

Reklama

Nosková opakovaně popisuje, jak se z toxického svazku dokázala vymanit. „Měla jsem štěstí na dobré zázemí. Když člověk chce utéct z násilného vztahu, je potřeba, aby to udělal bezpečně,“ zdůraznila. „Já měla zavazadla připravená dopředu. Čtrnáct dní jsem si postupně odklízela věci. Dělala jsem to po malých částech a měla jsem to schované u rodičů, takže si toho bývalý partner nevšiml,“ popsala.

Zdroj: Blesk.cz, Frekvence 1

