Míša Nosková se u soudu zhroutila. Jednání s expartnerem bylo odloženo na listopad

Zpěvačka Míša Nosková pokračuje v soudním sporu s bývalým partnerem, podnikatelem Jindřichem Čandou, kterého podle svých slov vystavila obvinění z psychického i fyzického násilí. Poslední jednání však dopadlo zcela jinak, než čekala. Péči o společné dítě už má Nosková soudně vyřešenou a uspěla také ve sporu o dům. „Teď probíhá trestní soud, který se týká násilí. Mám stažené záznamy z domácích kamer, takže za sebou mám množství všech možných důkazů,“ uvedla dříve s tím, že do včerejšího stání vkládala velké naděje.