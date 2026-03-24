Miroslav Etzler chce zmizet z Česka: Tohle rozhodnutí nikdo nečekal

Miroslav Etzler se synem a partnerkou Helenou BartalošovouFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Herec Miroslav Etzler překvapil odvážným plánem, který by mu mohl změnit život od základů. Se svou rodinou zvažuje zásadní krok, jenž by znamenal opustit Česko a začít jinde úplně nanovo.

Herec Miroslav Etzler v posledních letech zcela změnil svůj život. Asi největším impulzem pro něj před sedmi lety bylo narození syna Samuela, se kterým se na svět dívá zcela novýma očima. Sám přiznává, že své starší děti si kvůli velkému pracovnímu vytížení neužil tak, jak by si přál, a zpětně toho lituje. Dalším velkým zásahem do životního stylu pro něj bylo, když mu diagnostikovali cukrovku. 

"Syn se narodil mrtvý, je zázrak, že je bez následků," říká Miroslav Etzler

„Kompletně jsem změnil jídelníček, ani jsem moc nesportoval, ale tuku na mě bylo tolik, že jsem bez větší námahy zhubnul třicet kilo. Jde hlavně o jídlo. Jsem vášnivý kuchař, vařím šíleně rychle. To, co někdo vaří hodinu a půl, tak já to má hned hotový. Myslím, že jsem se zmýlil ve své profesi, měl jsem být kuchař," zasnil se před časem pro Blesk Etzler, který se musel vzdát například milovaných těstovin. Přesto si však rád dopřeje. „Milujeme Asii, asijská kuchyně – to je absolutní pecka,“ prozradil v pořadu Showtime. 

Poté přišla otázka na to, jestli by si dokázal v Asii představit žít trvale. Jeho odpověď mnohé překvapila. „No, nejenomže dokázal, ale my k tomu nějakým způsobem i směřujeme, abychom tam založili novou buňku surfujících lidí, co využívají každé chvíle. Asi bych se chtěl s Helenkou, se Samíčkem a tady s Eliotem přesunout do Asie,“ zaskočil herec s tím, že se na jiný kontinent hodlá přesunout nejen s partnerkou a synem, ale také s jejich psem. 

Hned tak to ale nebude, protože Etzlera v Čechách vážou pracovní závazky. „Nezříkám se toho, že tu mám nějaké povinnosti, jak producentské, tak v divadle i natáčení. Až to všechno tady utichne, tak Helenka se Samíkem by tam mohli být dřív a já bych pak za nima přijel,“ plánuje herec. Vymyšlené už má i to, čím by se rodina mohla živit. Jeho partnerka dříve pracovala v gastronomii, takže by si rádi otevřeli bistro. „Asi bych psal, vařil, smažil,“ říká s tím, že má také nabídku na napsání knihy pro děti. 

Zdroj: Blesk, Showtime

