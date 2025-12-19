Za pár dní jsou tu Vánoce a to je období, kdy bývá pohromadě celá rodina. V té herečky Veroniky Arichtevy ale letošní Vánoce budou poznamenány velkým smutkem. Nejenže během roku ztratila milovaného tatínka, ale později ji zasáhla krutá rána, kdy zemřel její nenarozený syn. „Je to teď v ten vánoční čas zase těžší,“ přiznává herečka, která se po dlouhé pauze vrací na sociální sítě.
"Miminko tady musí být s námi," říká Arichteva a ukázala, jak chystá první Vánoce po tragédii
Herečka Veronika Arichteva přišla před několika měsíci o nenarozeného syna. Po této ztrátě se naprosto stáhla z veřejného života a také ze sociálních sítí. K těm se teď pomalu vrací a ukazuje realitu.
Tam také ukázala, jak se na svátky chystají. Arichteva si letos přála velký vánoční stromek, který už je nazdobený, a jediné, co zbývá, je umístit personalisované ozdoby. „Kouličky s našima jménama a letos tam máme i ozdoby se jménama dědečků, kteří tady už s náma nejsou, a taky tam teda má samozřejmě svoji ozdobu a jméno i miminko, protože ten na stromečku být taky musí,“ řekla ve stories na Instagramu, kde bylo znát, jak velké emoce se v ní odehrávají. Sdílením své bolesti chce ale pomoci všem, kdo prožívají podobně těžkou situaci.
„Mám dny, který jsou dobrý a blbý. Asi jako každej. Dny, který jsou MOC dobrý, ale i ty, co jsou úplně na pi*u. A těch mám v poslední době zase nějak víc. Možná proto, že momentálně žiju ten čas, kdy tady náš chlapeček měl být s náma. Možná proto, že to budou první Vánoce bez táty. Možná proto, že jak říká moje terapeutka, jsem pořád ještě na samým začátku,“ poslala na Instagramu to, jak na tom momentálně je a že je to velká emocionální horská dráha. „A proč to s váma sdílím. Vždycky jsem se tady snažila ukazovat střípky reality mýho života. Myslím tý reality, která mě v jiným veřejným prostotu nemůže ohrozit. Takže spíš tu hezčí. Ale jsem si vědoma, že mě sleduje spousta lidí a možná i rodin, který si právě procházejí něčím stejným. A já cítím zodpovědnost za to, co na tomhle profilu vidíte,“ píše Arichteva.
Vyjádřila se i k tomu, proč se na svých sociálních sítích snaží šířit dobrou náladu. „A vážně bych nerada v někom vzbuzovala mylnej dojem a otázky, proč ta Veronika se dokáže smát a fungovat, když já toho nejsem schopná. Věřte mi, že často taky nejsem. Ale vím, že když mám zrovna ty dobrý dny, tak je chci trávit smíchem a nějakou normálností. To pomáhá mně. A taky to … dávat si malý cíle, mít vždycky záložní plán, dokázat si říct o pomoc a vědět, že to, co mi dělalo dobře a pomáhalo včera, nemusí dělat dobře a pomáhat zítra. Já jenom, že je úplně jedno, kolik toho máte nakoupeno a připraveno na Vánoce. Buďte s těma, co vás milují a vy je. To úplně stačí.“