Jennifer Anistonové se povedlo vymanit se ze škatulky seriálové herečky a z role módou posedlé Rachel se po skončení Přátel (1994-2004) plynule prosadila ve světě filmu. Ačkoli ztvárnila mnoho rolí hlavních hrdinek v komediích a romantických filmech, média častěji než kariérní úspěchy řešila její milostný život, zejména když došlo na trojúhelník mezi ní, Bradem Pittem a Angelinou Jolieovou.
Milostné zklamání, věčné spekulace o mateřství. Život Jennifer Aniston pod drobnohledem Hollywoodu
Jennifer Aniston, která slaví 57. narozeniny, proslavila zejména role Rachel z Přátel. Na rozdíl od jejích hereckých kolegů se jí povedlo prorazit i ve světě filmu. Uchytila se v romantických komediích, kde patřila svého času mezi nejoblíbenější a nejlépe placené herečky.
Koncem roku 2022 jí zemřel milovaný tatínek a Anistonová otevřela bolestnou kapitolu svého života. Zatímco ji obviňovali z toho, že před dětmi a rodinným životem dává přednost své kariéře, potýkala se s neplodností. Na život Jennifer Anistonové se podívejte do naší galerie.
S rodiči měla komplikovaný vztah
Jennifer Anistonová se narodila 11. února 1969 ve čtvrti v Los Angeles modelce Nancy Dowové a televiznímu herci Johnovi Anistonovi, známému hlavně z nekonečné mýdlové opery Tak jde čas (vysílá se už od roku 1965). Z tatínkovy strany zdědila řecké geny, s maminkou sdílela anglické, irské, skotské a italské kořeny. Za kmotra jí šel Telly Savalas, známý zejména jako Kojak ze stejnojmenného seriálu ze 70. let.
Vztah s rodiči měla herečka komplikovaný. S matkou si moc nerozuměla a otec od rodiny odešel, když jí bylo devět let.
Věčné stěhování
Rodina Anistonových měla ve zvyku stěhovat se z místa na místo, a tak Jennifer vyrůstala v Řecku, Pensylvánii a nakonec i v New Yorku. Anistonová má dva nevlastní bratry, staršího z matčiny a mladšího z otcovy strany, ti se od showbyznysu ovšem radši drží stranou.
Na škole v New Yorku se věnovala divadlu a malování. Během studií byla jedna z jejích maleb dokonce vystavena v Metropolitan Museum of Art.
Příšerná servírka
Krátce po dostudování nastoupila na divadelní prkna, avšak aby se uživila, musela si u toho přivydělávat jako poslíček na kole, telemarketérka i jako servírka. Stejně jako seriálová Rachel, ani samotná Anistonová se v tomto povolání nenašla.
„Byla jsem příšerná servírka. Měla jsem kluzké prsty, to byl pro servírku problém,“ přiznala a dodala, že jí často tácy a talíře padaly. Právě proto ale dovede ocenit dobrý servis a snaží se nechat pokaždé štědré dýško.
Rachel z Přátel
Její první televizní role byla v roce 1990 v seriálu Molloy. Tím započala její televizní kariéra a následovaly další seriály, ovšem bez nějakého valného úspěchu. Anistonová v této době strádala a zvažovala, jestli nebude lepší hereckou dráhu ukončit, dokud je ještě čas.
Nakonec se dočkala své průlomové role v roce 1994 ztřeštěné Rachel v seriálu Přátelé. Show se dočkala světového úspěchu a trvala deset let, přičemž vyhrála několik ocenění, včetně Emmy, a dosud patří ke stálicím televizních obrazovek. Rachel si měla podle plánu producentů původně zahrát její kolegyně Courteney Coxová, které se ale nakonec více zalíbila postava obsedantně čistotné Monicy.
Legendární účes nesnášela
Role módní znalkyně Rachel byla pro Anistonovou zásadním průlomem, také ovšem formovala trendy devadesátých let. Sestřih, který pro Anistonovou v této roli vytvořil její kadeřník Chris McMillan, kopírovaly mnohé ženy. Samotná herečka jej ovšem neměla nijak v lásce.
"Myslím, že to byl ten nejošklivější účes, jaký jsem kdy viděla," řekla prostořece. S McMillanem se ovšem pořád přátelí. Pověstný sestřih pokládala za velice těžký na údržbu. Podle ní vyžadovala úprava tři kartáče a jejich sušení přirovnala k chirurgickému zákroku. "Proklínala jsem Chrise pokaždé, když jsem si vlasy musela vyfoukat."
Přátelství i mimo kamery
Zejména dámskému obsazení seriálu Přátelé se povedlo navázat intenzivní a dlouhotrvající přátelství i mimo kameru. Jennifer Anistonová spolu s kolegyněmi Courteney Coxovou a Lisou Kudrowovou chodila denně na oběd celých deset let a pokaždé si objednávaly vždy to samé jídlo, Cobbův salát, který v Americe patří mezi populární hlavní chody.
V kontaktu zůstaly i po poslední klapce Přátel a pravidelně se vzájemně navštěvují.
Ve světě filmu
Vedle sitcomu si začala Anistonová hledat svoji cestu i ve světě filmu. Už v devadesátých letech si začala budovat renomé ve světě romantických komedií. Získala hlavní roli ve filmu Perfektní záskok (1997), který jí vydělal 2 miliony dolarů a postupně se etablovala i na stříbrném plátně.
Svět byl ovšem koncem milénia více okouzlen jejím skutečným románkem s hollywoodskym idolem Bradem Pittem. Ten se kvůli ní údajně rozešel se svou tehdejší přítelkyní Gwyneth Paltrowovou.
Brad Pitt
„Byl to prostě takový milý chlap z Missouri, víte,“ vzpomínala později na svůj první dojem z něho Anistonová. „Normální mužský.“
Dvojice se potkala přes své manažery ještě v první polovině devadesátých let, nebyla z toho ovšem okamžitá romance. V roce 1998 Pitt požádal svého manažera o kontakt na Anistonovou a vyšli si spolu ven. Chemie mezi nimi byla tentokrát takřka okamžitá, už po prvním rande jim bylo jasné, že chtějí zůstat spolu. V roce 2000 uspořádali velkolepou svatbu v Malibu. Nevěsta do své svatební přísahy kromě jiného zahrnula i slib, že svému nastávajícímu vždy připraví jeho oblíbený banánový mléčný koktejl.
Idylický pár
Manželství první roky vypadalo idylicky a pár se těšil neskutečné popularitě. Pitt se dokonce rok po svatbě objevil jako host i v epizodě Přátel a Anistonová ho i po letech počítala mezi svoje oblíbené epizodní herce. „Pan Pitt byl úžasný,“ řekla k jeho výkonu. Dvojice spolu založila i produkční společnost, pod kterou vyšlo několik úspěšných snímků, včetně Tróje (2004). Měli v plánech založit si rodinu, v roce 2005 ovšem mezi ně vstoupila Angelina Jolieová a pár šel od sebe.
Média trojúhelník propírala ještě několik let. Anistonové se ovšem pozice, do které se ji snažila dostat, vůbec nelíbila. "Byla bych ráda, kdyby se už každý posunul od tohoto dál. Nedefinuje mě tento vztah. Nedefinuje mě ani role, do které se mě v tomto trojúhelníku média snaží dosadit. Rozčiluje mě to."
Další filmové role
V následujících letech se soustředila na vlastní filmovou kariéru. Svět romantických komedií jí byl příznivě nakloněn a zahrála si tak hlavní role ve snímcích Rozchod! (2006), Marley a já (2008) nebo Zkus mě rozesmát (2011). V posledních deseti letech zkoušela i role mimo svého obvyklého typu – nymfomanku v Šéfech na zabití (2011) nebo striptérku ve filmu Millerovi na tripu (2013).
Podruhé vdaná
Po několika vztazích se Anistonová v roce 2015 provdala za Justina Therouxe v den jeho 41. narozenin. Ceremonie byla podstatně skromnější a hosté byli zváni pod záminkou, že se bude jednat o pouhou narozeninovou slavnost. Manželství vydrželo tři roky.
Herečka ovšem v sobě nechová zatrpklost vůči žádnému ze svých bývalých partnerů: „Má manželství byla velice úspěšná, podle mého osobního názoru,“ konstatovala v roce 2018. „A když přijde na jejich konec, byla to volba, kterou jsme udělali, abychom byli šťastní, a někdy se štěstí v tom vztahu už více nenachází.“
S matkou se smířila teprve na její smrtelné loži
V roce 2016 zemřela její matka Nancy Dowová, se kterou měla herečka napjaté vztahy. Kritického bodu dosáhly v roce 1999, kdy Dowová publikovala své memoáry, ve kterých detailně popsala život své dcery a jejich vztah. Herečka proto svou matku nepozvala ani na jednu ze svých svateb.
Dowová vůči své dceři nešetřila kritikou, ať už šlo o její vzhled nebo ambice. "Byla vůči mně hodně kritická. Protože byla modelka, byla nádherná, až omračující. Já ne. Nikdy jsem nebyla," vzpomínala Anistonová, kterou časopis People dvakrát vyhlásil za nejkrásnější ženu světa. "Byla také velmi nemilosrdná. Pociťovala zášť, což mi přišlo malicherné."
S Pittem jsou dál přátelé
Důkazem toho, že Anistonová umí se svými expartnery vycházet dobře, je také to, že Pitta a své další bývalé pozvala i na oslavu své padesátky v roce 2019. Když se rok poté potkali na předávání cen SAG, vyvolala jejich družná konverzace spekulace, jestli se dvojice nedá znovu dohromady. V roce 2021 se objevil záznam z konferenčního videohovoru, kde spolu bývalý pár znovu bez problémů komunikoval.
"Brad a já jsme kamarádi, jsme přátelé. Mluvíme spolu a není na tom nic divného," konstatovala Anistonová.
Problémy s plodností
V roce 2022 otevřela Anistonová svou třináctou komnatu a rozmluvila se o svých potížích s neplodností. Spekulace o jejím možném těhotenství ji provázely dlouhá léta a působily jí velkou bolest.
"Snažila jsem se otěhotnět. Byla to pro mě cesta plná výzev, ta cesta k tomu udělat si dítě. Všechna ta léta a léta spekulací… bylo to opravdu těžké," přiznala pro Allure. "Zkoušela jsem umělé oplodnění, pila čínské čaje, co vás jen napadne. Zkoušela jsem všechno. Dala bych cokoli, kdyby mi někdo řekl, ‘nech si zamrazit vajíčka, udělej si tu laskavost’. Ale na to prostě nemyslíte."
Klepy o tom, že před rodinou s Pittem dala přednost kariéře, ji hodně zraňovaly. "Byly to lži, to povídání o tom, že jsem prostě sobecká… Starala jsem se zkrátka o svou kariéru. A chraň bůh před ženskou, co je úspěšná a nemá děti."
S otcem se nakonec usmířila
V listopadu 2022 zemřel Anistonové také milovaný tatínek. Ačkoli vztah s ním, podobně jako s matkou, nebyl vždy růžový, podařilo se jim usmířit o něco dřív. Ačkoli byl sám úspěšným hercem, svou dceru prosil, aby se tomuto povolání vyhnula.
"Řekl: ‘Nechci, abys měla zlomené srdce. To odmítání je brutální. Prosím, prosím, prosím, nedělej to. Staň se právničkou,’" vzpomínala Anistonová. "Byl to můj jediný projev rebelantství. Doufala jsem, že prorazím, abych mu mohla dokázat, že se mýlil."
Během pandemie koronaviru si prý často volali a podařilo se jim zacelit rány z minulosti. Když zemřel, Anistonová zveřejnila dojemný vzkaz na rozloučenou na svém Instagramu.
"Odpustila jsem svému otci," vyznala se v rozhovoru pro magazín Allure. "Odpustila jsem své rodině."