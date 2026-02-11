Přeskočit na obsah
11. 2. Božena
Milostné zklamání, věčné spekulace o mateřství. Život Jennifer Aniston pod drobnohledem Hollywoodu

Jennifer Anistonová
Foto: Reuters
Jennifer Anistonová
Jennifer AnistonováFoto: Reuters
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jennifer Aniston, která slaví 57. narozeniny, proslavila zejména role Rachel z Přátel. Na rozdíl od jejích hereckých kolegů se jí povedlo prorazit i ve světě filmu. Uchytila se v romantických komediích, kde patřila svého času mezi nejoblíbenější a nejlépe placené herečky.

Jennifer Anistonové se povedlo vymanit se ze škatulky seriálové herečky a z role módou posedlé Rachel se po skončení Přátel (1994-2004) plynule prosadila ve světě filmu. Ačkoli ztvárnila mnoho rolí hlavních hrdinek v komediích a romantických filmech, média častěji než kariérní úspěchy řešila její milostný život, zejména když došlo na trojúhelník mezi ní, Bradem Pittem a Angelinou Jolieovou

Koncem roku 2022 jí zemřel milovaný tatínek a Anistonová otevřela bolestnou kapitolu svého života. Zatímco ji obviňovali z toho, že před dětmi a rodinným životem dává přednost své kariéře, potýkala se s neplodností. Na život Jennifer Anistonové se podívejte do naší galerie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Chtěla jsem vlastní DNA,“ vysvětluje Jennifer Anistonová, proč neadoptovala dítě

S rodiči měla komplikovaný vztah

Jennifer Anistonová se narodila 11. února 1969 ve čtvrti v Los Angeles modelce Nancy Dowové a televiznímu herci Johnovi Anistonovi, známému hlavně z nekonečné mýdlové opery Tak jde čas (vysílá se už od roku 1965). Z tatínkovy strany zdědila řecké geny, s maminkou sdílela anglické, irské, skotské a italské kořeny. Za kmotra jí šel Telly Savalas, známý zejména jako Kojak ze stejnojmenného seriálu ze 70. let.

Vztah s rodiči měla herečka komplikovaný. S matkou si moc nerozuměla a otec od rodiny odešel, když jí bylo devět let.

