Jennifer Anistonová si textovala s Matthewem Perrym v den jeho smrti. Co mu napsala?

Herec Matthew Perry zemřel 28. října. Jeho bezvládné tělo tehdy objevil ve vířivce hercova domu jeden z jeho zaměstnanců. Jennifer Anistonová, Perryho kolegyně ze seriálu Přátelé, nyní prozradila, že si ten den vyměnili několik SMS. Představitelka seriálové Rachel touto cestou komunikovala s Perrym pravidelně.

"To ráno jsme si psali. Matty byl v dobrém rozmaru. Nic ho nebolelo. Nebojoval sám se sebou. Byl v pohodě," popsala pocity z jejich poslední konverzace pro pořad The Morning Show, který uvádí Reese Witherspoonová.

Anistonové záleží na tom, aby lidé věděli, že Matthew Perry alias Chandler se snažil zbavit svých démonů a závislostí, které ho pronásledovaly prakticky celý život. "Byl v pořádku a na nejlepší cestě uzdravit se. Pracoval na sobě, přestal kouřit a dostával se do formy. A myslím, že byl šťastný. Náš Matty, všechny nás uměl rozesmát… Strašně mi chybí," řekla herečka.

Její kolegyně a producentka pořadu Reese Witherspoonová držela dojatou Jennifer za ruku. Sama pak připomněla, že i ona se v seriálu Přátelé ve dvou dílech objevila a měla tak možnost nasát skvělou atmosféru, která natáčení provázela.

"Všichni jste si byli tak blízcí. Je neuvěřitelné, co se z vašich přátelství zrodilo a jak jste se o sebe vždycky starali. Je to krásné a tím, jak jste se navzájem respektovali, jste nastavili měřítka i pro náš obor," zavzpomínala Witherspoonová a dodala: "Jsem šťastná, že jsem se do té show dostala. Byla jsem jako Alenka v říši divů a s úžasem jsem vás všechny sledovala. Pamatuji, jak jsem pak šla domů a říkala si: No, to je jiná liga."