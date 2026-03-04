Nutno říct, že pro mnoho hereček byla role v některém z šesti dílů o básnících nejvýraznější, ale často též poslední hereckou příležitostí. Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, sestra Tonička a Vendulka Utěšitelka vstoupily do zlatého fondu české kinematografie.
Píšťalka, Borůvka i Jeskyňka. Jaké byly osudy zásadních žen z filmových Básníků?
Kdo by mohl zapomenout na Borůvku, Jeskyňku, Píšťalku nebo sestru Toničku a Vendulku Utěšitelku? Ty všechny přivedl na filmové plátno Dušan Klein v rámci populární "básnické" hexalogie, v níž ztvárnil hlavní roli Pavel Kříž.
Nejvýraznější ženské role napříč všemi šesti díly najdete v naší galerii. Uhodnete, která z nich zrovna dnes slaví 57. narozeniny?
Náruživá, ambiciózní Vendulka utěšitelka (Eva Jeníčková)
V roli prostopášnice Vendulky utěšitelky se Eva Jeníčková objevila ve druhém díle série, v němž se ráda nechává rozptylovat od studia medicíny od studenta tmavé pleti Mirečka. Poctivost při studiu ovšem nahrazuje velkými ambicemi, a tak se v dalším díle objevuje jako úřednice na ministerstvu zdravotnictví. Později se jí podaří dopracovat až na post zástupkyně. V posledním díle ztvárnila neústupnou ředitelku nemocnice.
Ještě před sérií Básníků zazářila Eva Jeníčková v oblíbené zimní komedii Sněženky a machři. Její následná herecká kariéra spíše stagnovala.
Půvabná studentka Jeskyňka (Adriana Romanová)
„Jsi modrá jako hladina, jsi řeka, která usíná. Jsi jako nebe za úsvitu a věříš na lži ze soucitu. Na nemoci a uzdravení a na hříchy a odpuštění,“ recitoval Štěpán Šafránek ve druhém díle Jak básníci přicházejí o iluze (1984) svojí druhé velké lásce Jeskyňce. Tajuplná a nepolapitelná dívka z chodeb nemocnice, kde byl Štěpán na praxi, však nakonec skončila v náruči staršího muže, doktora Fasta. Znovu se objevila ve čtvrtém díle, kde ztvárnila manželku, jež se často cítí sama a ráda by znovu pocítila Štěpánovu poetičnost.
Představitelka Jeskyňky Adriana Romanová-Tarábková po sérii Básníků herectví prakticky opustila, žije běžný rodinný život a straní se médiím.
Naivní dívenka Borůvka (Miroslava Šafránková)
Úplně první láskou filmového Štěpána Šafránka (Pavel Kříž) byla jeho spolužačka Borůvka. Byla to právě ona, komu v prvním díle Jak svět přichází o básníky (1982) Štěpánek recitoval první verše a díky níž dospěl z chlapce v muže. Rozkošná, stydlivá, ale lehce naivní Borůvka dá ovšem nakonec přednost staršímu muži.
Roli shodou okolností ztvárnila herečka se shodným příjmením: Miroslava Šafránková. O pět let mladší sestra slavnější Libuše Šafránkové měla s herectvím dostatek zkušeností už před Básníky. Jako šestnáctiletá ztvárnila hlavní roli v Robinsonce Karla Kachyni, o pár let později ji režisér obsadil znovu v Malé mořské víle. V dalších pokračováních Básníků se již neobjevila a jedinou výraznou rolí se stala pohádková Arabela.
Jemná lektorka hudební výchovy Píšťalka (Eva Vejmělková)
Nevinně působící Eva Vejmělková v roli Aleny Hubáčkové provázela Štěpána ve třetím díle Jak básníkům chutná život (1987) během jeho působení na postu obvodního lékaře v Bezdíkově, kdy si jako učitelka hudby vysloužila přezdívku Píšťalka. Dokonce kvůli Štěpánovi opustila vidinu seriózního materialistického života se starším zaopatřeným mužem. Stejně jako Jeskyňka v předchozím dílu byla i ona ve filmu dabovaná, konkrétně Zlatou Adamovskou. Objevila se i v dalším dílu, kde spílá Štěpánovi za svůj promarněný život.
Pětapadesátiletá herečka původem z Karviné u herectví zůstala dodnes. Známá je kupříkladu z trilogie Fontána pro Zuzanu.
Pragmatická lékárnice Popelka (Tereza Brodská)
Partnerkou hlavního hrdiny ve čtvrtém díle Konec básníků v Čechách (1993) se stala Tereza Brodská v roli lékárnice Ute, pro niž Štěpán vymyslel přezdívku Popelka. Citlivá, ovšem pragmatická tmavovláska, která ve filmu nemá ráda dotyky na uších, se objevila i v dalších dvou pokračováních.
Brodskou můžeme ponejvíc znát z různých seriálových rolí, např. z Ulice, Terapie či Slunečné.
Emancipovaná Veverka zrzečka (Michaela Badinková)
I své páté filmové partnerce v předposledním díle Jak básníci neztrácejí naději (2004) Aničce Posedlé (Michaela Badinková) recituje Štěpán verše a také pro ni vymyslí přezdívku: Veverka zrzečka. Ta, poté co se domnívá, že Štěpánovo srdce nadále hoří pro Popelku, zmizí z jeho života. Objeví se až na konci filmu v akutní fázi těhotenství. Happy end? Jen na chvíli. V dalším díle totiž Veverka zrzečka zemře.
Badinková je českým divákům známá zejména ze seriálových rolí, např. Ordinace v růžové zahradě.
Poetická fotografka Zlatá rybička (Linda Rybová)
Linda Rybová v roli Zuzany Rybářové je v posledním díle Jak básníci čekají na zázrak (2016) po smrti Veverky zrzečky také poslední Štěpánovou vyvolenou. Sousedka a fotografka řečená Zlatá rybička má sice nápadně podobné příjmení se svojí představitelkou, nejednalo se však o záměr, neboť tato postava byla ve scénáři pojmenována dříve, než byla role obsazená Lindou Rybovou.
Rybová má za sebou bohatou filmovou i seriálovou kariéru. Naposledy se objevila třeba v seriálu Božena, Dobré zprávy nebo v romantické komedii Láska na špičkách.
Dobrosrdečná maminka Šafránková (Míla Myslíková)
Míla Myslíková si v prvních dílech zahrála maminku Štěpána Šafránka. „Hlavně se uč!“ kázala mu starostlivě jako vysokoškolákovi, později zase: „Pravou, hlavně pravou!“, když odcházel do své první práce.
Zkušená herečka se objevila ve čtyřech ze šesti dílů. Ten poslední, Konec básníků v Čechách, byl současně posledním filmem celé její bohaté herecké kariéry.
Servírka Vránová (Lenka Kořínková)
Lenka Kořínková je s Básníky spojena epizodní rolí servírky Vránové. Ve čtvrtém díle se provdala za Štěpánova nejlepšího kamaráda Kendyho (David Matásek). Tvůrci na ni nezapomněli ani v předposlední části Jak básníci neztrácejí naději, kde Matáskovi v agónii vyhazuje věci z balkonu.
Kořínková měla úspěšnou hereckou kariéru už v sedmdesátých letech. Nezapomenutelná je přinejmenším role ve filmu Holky z porcelánu (1974) po boku Dagmar Veškrnové (Havlové). Po sérii Básníků jí nějaký čas decimovaly život problémy s alkoholem a herectví opustila.
Temperamentní kamarádka Bedřiška (Bára Štěpánová)
Jako Štěpánova kamarádka, jež má o něj neskrývaný zájem, se Bára Štěpánová objevila hned v prvním díle. Ve dvou dalších už její zájem polevil a naopak dokázala projevit chladný sarkasmus.
Herecká kariéra Štěpánové po Básnících byla nevalná. Nejvýrazněji se zapsala jako zdravotní sestra Babeta Trefná v nováckém seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Svérázná zdravotní sestra (Jana Hlaváčová)
"Musíš, Kájo, musíš." Najdeme v české filmografii náruživější obdivovatelku Karla Gotta, než byla rozšafná a věčné rozesmátá sestřička Tonička? Sotva. Poprvé se Jana Hlaváčová objevila ve třetím díle jako zdravotní sestra v zapadlé obci Bezdíkov a s diváky zůstala ještě ve dvou dalších pokračováních.
Jana Hlaváčová, jejíž kariéra započala už koncem padesátých let, patřila mezi nejzkušenější a nejrespektovanější české herečky. V minulé dekádě se ovšem na obrazovce objevovala jen velmi sporadicky, žila v ústraní a začátkem roku 2024 zemřela.
Sexy servírka (Jitka Kocurová)
V rámci šestidílné série Básníků obsadil Dušan Klein hned dvě modelky. Jednou z nich byla Jitka Kocurová, která se objevila v epizodní roli vnadné servírky. Její scéna z hospody s golfovým míčkem je přesto nezapomenutelná.
Pro Kocurovou šlo v roce 2004 o první hereckou roli. O dva roky později se objevila v komedii Účastníci zájezdu, o další tři roky nato ve filmu z prostředí golfu Veni, vidi, vici. Ten byl i její poslední štací před kamerou.
Atraktivní sousedka (Adriana Sklenaříková-Karembeu)
V jedné z dalších epizodních rolí se objevila i slovenská supermodelka Adriana Sklenaříková-Karembeu v roli Štěpánovy atraktivní sousedky.