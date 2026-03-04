Přeskočit na obsah
6. 3. Miroslav
Píšťalka, Borůvka i Jeskyňka. Jaké byly osudy zásadních žen z filmových Básníků?

Eva VEJMĚLKOVÁ
Eva VEJMĚLKOVÁ
Jana Harmáčková
Kdo by mohl zapomenout na Borůvku, Jeskyňku, Píšťalku nebo sestru Toničku a Vendulku Utěšitelku? Ty všechny přivedl na filmové plátno Dušan Klein v rámci populární "básnické" hexalogie, v níž ztvárnil hlavní roli Pavel Kříž.

Nutno říct, že pro mnoho hereček byla role v některém z šesti dílů o básnících nejvýraznější, ale často též poslední hereckou příležitostí. Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, sestra Tonička a Vendulka Utěšitelka vstoupily do zlatého fondu české kinematografie.

Nejvýraznější ženské role napříč všemi šesti díly najdete v naší galerii. Uhodnete, která z nich zrovna dnes slaví 57. narozeniny?

Náruživá, ambiciózní Vendulka utěšitelka (Eva Jeníčková)

Eva Jeníčková
V roli prostopášnice Vendulky utěšitelky se Eva Jeníčková objevila ve druhém díle série, v němž se ráda nechává rozptylovat od studia medicíny od studenta tmavé pleti Mirečka. Poctivost při studiu ovšem nahrazuje velkými ambicemi, a tak se v dalším díle objevuje jako úřednice na ministerstvu zdravotnictví. Později se jí podaří dopracovat až na post zástupkyně. V posledním díle ztvárnila neústupnou ředitelku nemocnice.

Ještě před sérií Básníků zazářila Eva Jeníčková v oblíbené zimní komedii Sněženky a machři. Její následná herecká kariéra spíše stagnovala.

