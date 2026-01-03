Jiskra mezi Davidem Prachařem a Sarah Haváčovou měla přeskočit tam, kde by to čekal málokdo – přímo na divadelních prknech. Podle informací z hereckého prostředí se měl herec a režisér sblížit s Haváčovou během zkoušení komedie Dědictví v Divadle Verze. Právě tuto inscenaci Prachař režíruje a Haváčová v ní účinkuje. Celá situace přitom dostává další rozměr ve chvíli, kdy vyjde najevo, že v čele divadla stojí jako jednatelka i hercova manželka Linda Rybová.
Milenku platí manželka? Haváčová bere honorář z divadla, které vede Prachařova Rybová
V zákulisí se o tom šeptá už týdny: jiskra mezi Davidem Prachařem a Sarah Haváčovou měla přeskočit při zkoušení v Divadle Verze. Jenže právě tam je situace nejcitlivější — klíčovou manažerskou roli v divadle totiž zastává Prachařova manželka Linda Rybová. A zatímco dvojice se údajně sblížila i mimo jeviště, Haváčová současně bere honoráře z „rodinného“ divadla, které Rybová spoluvlastní a vede.
Pracovní vztah s příchutí skandálu
Divadlo Verze sice navenek zdůrazňuje kolektivní vedení a umělecký dohled režiséra Thomase Zielenského, formálně má však dvě jednatelky – Lindu Rybovou a herečku Janu Janěkovou mladší. Obě mají zásadní vliv na chod scény, výběr her i obsazování rolí. Znamená to, že Sarah Haváčová je profesně navázaná na instituci, kterou spoluřídí manželka muže, s nímž je spojována. Taková konstelace už podle mnohých přesahuje běžné kolegiální vztahy.
Ruku v ruce nejen na jevišti
Společné působení Prachaře a Haváčové se neomezuje pouze na Divadlo Verze. Setkávají se také na scéně Národního divadla. A že mezi nimi nemusí jít jen o pracovní sympatie, naznačuje i jejich nedávné vystoupení na veřejnosti. Dvojice byla spatřena při nedělní mši v kostele u sv. Salvátora, kde se podle svědků pohybovala ruku v ruce.
Déjà vu v Prachařově životě?
Milostní partneři a osudové zvraty nejsou v hercově životě žádnou novinkou. V roce 2001 se Prachař rozvedl s herečkou Danou Batulkovou, s níž má dvě dospělé děti – syna Jakuba a dceru Marianu. Krátce nato vstoupila do jeho života výrazně mladší Linda Rybová. Ta jejich vztah v minulosti popsala jako zásah Amorovým šípem, z něhož se narodily tři děti: Rozálie, Josefína a František. Zda se historie opakuje i tentokrát, zůstává otevřenou otázkou. Ani David Prachař, ani Linda Rybová se k situaci veřejně nevyjádřili a dotazy na stav jejich manželství ponechali bez odpovědi. Pozornost ale budí fakt, že herec už více než rok nezveřejnil na sociálních sítích žádnou společnou fotografii s manželkou.
Kdo je Sarah Haváčová
Herečku Sarah Haváčovou znají diváci z celé řady televizních projektů. V seriálu Zlatá labuť ztvárnila Lindu, manželku manipulativního nacisty Grubera v podání Jaroslava Plesla. V kriminální sérii Metoda Markovič: Hojer se objevila jako žena hlavního vyšetřovatele a v další řadě se má znovu vrátit na obrazovky. Haváčová je známá také svým silným vlasteneckým postojem a aktivním zapojením do záloh Armády České republiky.
Rodinné divadlo s milionovým obratem
Divadlo Verze funguje jako rodinný podnik, na jehož vlastnictví se podílejí dva manželské páry – Igor Chmela s Janou Janěkovou a David Prachař s Lindou Rybovou – společně s režisérem Thomasem Zielinským. Podle veřejně dostupných účetních závěrek se scéně ekonomicky daří. V roce 2024 zvýšila obrat o více než 3,5 milionu korun, a dostala se tak na částku 12 981 000 Kč. Kvůli vysokým nákladům však čistý zisk po zdanění činil pouze 242 tisíc korun.
Největší položku výdajů, přes 12 milionů korun, tvoří takzvaná výkonová spotřeba, tedy zejména externí služby a honoráře umělců. Ty divadlo vyplácí nejen Sarah Haváčové, ale i dalším známým jménům, jako jsou Petra Špalková, Kristýna Frejová, David Matásek, Matouš Ruml či Roman Zach.