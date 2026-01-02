Vztah Lindy Rybové a Davida Prachaře začal na přelomu tisíciletí jako nevěra, když herec opustil svou první manželku Danu Batulkovou, se kterou měl v té době dvě děti. Dlouhé roky to vypadalo, že po boku Rybové, se kterou přivedl na svět další tři děti, našel ideální partnerku. Teď se ale zdá, že je konec. Deník Blesk totiž zveřejnil fotografie, na kterých se Prachař prochází po Praze ruku v ruce s mladší kolegyní Sarah Haváčovou.
Krize v manželství Davida Prachaře a Lindy Rybové. Herec se vodí za ruku s jinou
Vánoční svátky jsou časem, který lidé většinou tráví s rodinou. Herec David Prachař to ale vzal po svém a neděli po Vánocích strávil ruku v ruce s jinou ženou než se svou manželkou Lindou Rybovou.
Tuto neděli měli návštěvníci kostela sv. Salvátora na Starém Městě vidět Prachaře, jak do svatostánku zašel právě s Haváčovou a nijak neskrývali svou vzájemnou náklonost. Drželi se za ruku jako partneři a vůbec jim nevadili zvědavé pohledy kolemjdoucích. Logicky tak vyvstává otázka, zda je s manželstvím s Rybovou konec. Tomu by napovídalo i to, že Prachař, který je na svých sociálních sítích docela aktivní, v uplynulém roce přidával pouze snímky se svými dětmi a kolegy. Mezi těmi pochopitelně nechyběla právě s Haváčovou. Posledním fotka s Rybovou, kterou se Prachař pochlubil, je už rok stará.
A i na společenské akce chodí Prachař většinou sám, případně v doprovodu svých dětí. Na poslední předávání Českých lvů ho například doprovodila jeho nejstarší dcery Mariana Prachařová. O svém soukromí ale známí partneři nikdy moc nemluvili, a tak není velkým překvapením, že i tentokrát oba dva mlčí a ke kompromitujícím fotografiím se Prachař, Rybová ani Haváčová nevyjádřili.
Haváčová na rozdíl od Prachaře sice není oficiálně zadaná, byla ale spojována s duchovním Markem Orko Váchou. „Vztah udržujeme. Už mě má skoro tak ráda jako svou fenku Mášu! Jen o trochu méně…“ připomněl jeho únorový citát ve své show moderátor Honza Dědek. Vácha to s úsměvem potvrdil. „To je čistá pravda.“ Nerozporoval ani další svá dřívější slova. „Za sebe jsem pyšný, že se Sarah, krásnou herečkou, jsem. Jenom je mi líto, že ji spojují s takovým staříkem.“ „Spojil nás Bůh, je to tak. Potkali jsme se v době, kdy jsem hledala odpovědi na duchovní zážitky, které jsem si v dobách covidu přivezla z pouti do portugalské Fátimy,“ potvrdila jejich pouta sama Haváčová.