Bolek Polívka zkolaboval při představení, z divadla ho vezla záchranka

Bolek PolívkaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Při pátečním představení zkolaboval brněnský herec Boleslav Polívka. Stalo se tak ve hře DNA, kde účinkuje se svou dcerou Annou.

Informovala o tom sociálních sítích internetová televize Brněnská Jednička, kterou následně cituje server iDNES.cz.

Televize na sítě doslova napsala. „Nevolnost Bolka Polívky během představení – slavného herce odvezla z brněnského divadla sanitka. Po první části dnešního představení se Bolku Polívkovi udělalo nevolno a na místo musela dorazit rychlá záchranná služba. Podle informací byl herec převezen k dalšímu ošetření."

Na Facebooku zveřejnili také záběry, jak herec kráčí do sanitky.

Pod příspěvkem se objevily komentáře návštěvníků Divadla Bolka Polívky, podle kterých za nevolnost nemohl alkohol, jak někteří jiní ihned spekulovali.

Zdroj: iDnes.cz

