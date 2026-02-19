Jsou to už více než tři roky, co zpěvačka Michaela Nosková utekla ze vztahu, kde byla psychicky i fyzicky týraná svým tehdejším partnerem, podnikatelem Jindřichem Čandou. Celá věc se nyní projednává u soudu, kde Čanda čelí žalobě z vážných trestných činů.
Drama u soudu. Míša Nosková nezvládla sledovat záběry toho, jak ji expartner týral
Dnes u soudu pokračoval proces s bývalým partnerem zpěvačky Michaely Noskové Jindřichem Čandou. Ten čelí žalobě za domácí násilí a také vydírání. Dnes došlo na audio- a videozáznamy jeho chování.
Během minulého stání byla vyslechnuta velká část svědků, mezi kterými byly i Čandovy bývalé partnerky, a dokonce jeho neteř. Všechny tyto ženy vypovídaly o jeho agresivní povaze. Nyní v soudní síni došlo na nahrávky, které se podařilo Noskové získat předtím, než z domova i s dcerami utekla. Videa byla z kamer, které Čanda sám do domu nainstaloval, aby mohl Noskovou a její dceru Elišku, kterou má z předchozího manželství, kontrolovat a terorizovat. To, co se na nich odehrávalo, všechny v soudní síni šokovalo. Nosková dokonce před přehráváním musela opustit soudní budovu, protože by psychicky nezvládla to celé prožívat znovu. Z dlouhodobého psychického tlaku ve vztahu si odnesla lékaři diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchu.
Čanda psychicky týral nejen Noskovou, ale také tehdy jedenáctiletou Elišku. Kvůli ní vznikala také velká část hádek mezi bývalými partnery. „Je to nebezpečnej nevychovanej spratek! Já jsem ti říkal, řeš to, ať mi nekříží cestu. Ten hajzl měl dostat už tolikrát přes držku,“ řval Čanda na nahrávkách. Dcera Noskové mu vadila i přesto, že nic špatného nedělala. „Ona už mě sere neskutečným způsobem, já jsem tě varoval. Kurví mi život! Ať jde do pasťáku!“ zaznělo dále něco, co každého rodiče muselo bodnout u srdce.
„Děláš si ze mě prdel? Jdi do hajzlu, děvko!“ hulákal Čanda na videu, kde je vidět, jak vzteky mlátí do dětské postýlky. „Co je na tom přísnýho? Najdi si debila, kterej to s ní vydrží. Neser mě a nedělej ze mě blázna, je to hajzl!" vyslechl si dnes soud. Na videu byla vidět i scéna, kdy Čanda v afektu srazil Noskovou na zem. Zpěvačka doufá, že soudní proces by mohl na jaře skončit. Dopředu ale počítá s tím, že padnou nějaká odvolání.