Bývalý partner zpěvačky Michaely Noskové, podnikatel Jindřich Čanda momentálně čelí u trestního soudu obvinění z domácího násilí a také vydírání. Ještě před tímto procesem proběhl vleklý soud u soudu rodinného, který určil střídavou péči o jejich společnou dceru Jasněnku. S tím ale Nosková zásadně nesouhlasí.
"Dcera měla z mého dalšího partnera strach," říká zpěvačka Michaela Nosková
Zpěvačka Michaela Nosková už více než tři roky žije uprostřed soudních tahanic s bývalým partnerem. Ten je obviněn z domácího násilí a život s ním poznamenal nejen Noskovou, ale i její straší dceru Elišku.
„Já to říkám od začátku, že střídavá péče s člověkem, který je obžalovaný z domácího násilí je nesmysl. Ale samozřejmě jsou tady nějaké zákony, nějaké postoje, nějaké mantinely ústavního soudu. A všichni mi říkají, že dokud není pravomocné rozhodnutí, tak k tomu nepřihlížejí. Samozřejmě pokud to pravomocné rozhodnutí bude, tak logicky se o něj budeme pokoušet opřít u toho rodinného soudu. Ale jestli to bude nějaký argument, to vlastně neumím říct," řekla zpěvačka pro Žena.cz. Prozradila nám také, jak dopadl incident, kdy po Čandovi pátrala policie, protože nepředal dceru dle soudem určeného harmonogramu.
„Tak ono to dohru nemělo, protože nakonec dceru předal i když pozdě. Ještě obvinil mě, že jsem situaci zbytečně eskalovala,“ povzdychla si Míša. Ta je nyní šťastná po boku nového partnera, ale přiznává, že začátky nebyly vůbec jednoduché, protože z předchozího vztahu si nese velké trauma. „Za mě mám štěstí, že mám partnera, který je naprosto chápající. Takže si spoustu věcí vysvětlujeme. I ty chvíle, kdy já se chovám neadekvátně, protože se dostanu do stresu, že mi to něco připomene, ale Honza je skvělej v tom, že ty věci ví, chápe je. A i když ze začátku zareaguje jako chlap a vůbec nechápe, tak pak tím, že spolu komunikujeme a vysvětlujeme si věci, tak se všechno posouvá dál. Je pro mě nové, že v partnerství člověk může komunikovat, říkat věci a stát si za sebou a nemusí se toho bát, což já jsem v tom předchozím neměla,“ popsala zpěvačka s tím, že v novém vztahu byla ostražitá i kvůli dětem.
„Když jsme spolu začínali, tak jsem hodně koukala na to, jakým způsobem mluví o své bývalé partnerce, jakým způsobem komunikuje se svým synem, jaký k němu má vztah. Člověk to už samozřejmě hodnotí úplně jinou optikou a toho člověka asi víc zkoumá,“ říká Michaela, pro kterou byl důležitý hlavně názor její straší dcery Elišky, která si z matčina vztahu s Čandou nese šrámy na duši. „Starší dcera měla to období, že vůbec se nedovedla představit, že vedle mě bude kdokoliv. Ale je fakt, že ten Honza i tím, že má syna, který je jí blízký věkově a tak, tak si myslím, že si tu cestu našli a Eliška to hodně zvládla,“ řekla s úlěvou.
