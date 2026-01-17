Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Menzelová žije se dvěma muži, Lukášková našla mrtvolu a Korn se ničeho nebojí
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Veronika Kašáková
Bývalá Miss Veronika Kašáková se dnes věnuje hlavně charitativní činnosti. Tento týden se rozhodla ohlédnout za svým životním příběhem, který ji na tuto cestu navedl. A ten začal v jejích čtyřech letech ve dětském domově.
Sára Sandeva
Zatímco se u nás ladovská zima změnila na plýskanici a další mrazy jsou na cestě, herečka Sára Sandeva už pomýšlí na cestu do teplých krajin.
Matěj Homola
Zpěvák Matěj Homola je známý svou láskou k asijským zemím. A to je také místo, kam bere svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins.
Markéta Lukášková
Dokážete si představit, jaké by to bylo, kdybyste při poklidné procházce objevili tělo mrtvého člověka? Spisovatelka Markéta Lukášková, už to bohužel ví naprosto jasně.
Vendula Pizingerová
Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová má dost odlišný vkus než její manžel, když přijde na trávení dovolené. Zatímco jeho to táhne za dobrdružstvím, Pizingerová si ráda užije pohodu u moře. Momentálně ho ale dokázala přesvědčit k pobytu na Bali.
Tomáš Klus
Darovat kostní dřeň znamená zachránit někomu holý život. Toho, jak moc je nábor důležitý, si je vědom zpěvák Tomáš Klus, který ho dlouhodobě podporuje a motivuje lidi, stát se dárci.
Olga Menzelová
Rodinné vztahy Olgy Menzelové byly vždycky přinejmenším trochu netradiční. Není tak problém, aby si bývalý partner za pomoci toho současného vybíral nové kalhoty.
Bára Štěpánová
Většina pejskařů má zkušenost s tím, že jejich mazlíčci milují procházky. Ne tak fenka herečky Báry Štěpánové.
Paulina Pořízková
Bývalá topmodelka českého původu Paulina Pořízková ráda ukazuje, jak přirozené je stárnutí a že ženy mohou být krásné i ve zralém věku. O to víc, když jsou krásně nalíčené.
Jiří Korn
Že věk je jen číslo dokazuje i zpěvák Jiří Korn, který neohroženě brázdí sjezdovky na snowboardu.