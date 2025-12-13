Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Menzelová bojuje s parazity, Bendová měla nehodu a Nývltová pláče kvůli dítěti
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Lucie Benešová
Herečka Lucie Benešová miluje Vánoce. S kamarádkami mají už dvacet let tradici výrovy adventních věnců a nevynechaly ji ani letos.
Herečka Lucie Benešová miluje Vánoce. S kamarádkami mají už dvacet let tradici výrovy adventních věnců a nevynechaly ji ani letos.
Olga Menzelová
Producentka Olga Menzelová je životní partnerkou egyptologa Miroslava Bárty. V této africké zemi tak tráví s rodinou hodně času. S dětmi se Menzelová věnuje i péči o místní toulavé pejsky.
Veronika Arichteva
Herečka Veronika Arichteva se i letos rozhodla k pečení vánočního cukroví přizvat svého malého syna Luku. Ten slepování lineckého cukroví pojal po svém.
Vincent Navrátil
Syn herečky Veroniky Žilkové, herec Vincent Navrátil se svým specifickým humorem rozhodl podpořit všechny, kteří v předvánočním shonu tak trochu zanedbávají práci na své fyzické kondici.
Viktor Vincze
Už tři roky jsou moderátorka Adéla Vinczeová a novinář Viktor Vincze rodiči adoptovaného chlapečka. Viktor se při té příležitost rozhodl tuto zkušenost zrekapitulovat.
Marek Ztracený
Zpěvák Marek ztracený vzal svou maminku na výlet do vánočního New Yorku, kde v metru narazil na piano. Neodolal a pro místní udělal improvizovaný koncert.
Alice Bendová
Herečka Alice Bendová miluje jízdu na snowboardu. Když se rozhodla pochlubit tím, jak jí sport jde, zasáhl zákon schválnosti a ona předvedla i to, jak umí padat.
Kamila Nývltová
Zpěvačka Kamila Nývltová čeká dvojčata. Nyní na svém profilu zveřejnila video z doby, kdy ještě ani její partner netušil, že bude otcem a Nývltová neměla zdání o tom, že pod srdcem nosí miminka dvě.
Michaela Tomešová
Zpěvačka Michaela Tomešová je maminkou dvou malých školáků Ani ji tak doma neminul fenomén dnešní mládeže tzv. six – seven.
Iveta Lutovská
Po ošklivém rozvodu nechtěla bývalý Miss Iveta Lutovská o mužích ani slyšet. Nakonec ale potkala toho pravého a v uplynulém týdnu oslavili třetí výročí.
Václav Noid Bárta
Zpěvák Václav Noid Bárta se před několika lety nadchnul do farmaření. K tomu ale patří nejen se o zvířata staral, ale také je eticky usmrtit a následně maso zpracovat.
