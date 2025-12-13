Přeskočit na obsah
13. 12.
Menzelová bojuje s parazity, Bendová měla nehodu a Nývltová pláče kvůli dítěti

Olga Menzelová
Olga MenzelováFoto: Profimedia
Olga Menzelová
Olga MenzelováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?

Reklama

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.

Lucie Benešová

Herečka Lucie Benešová miluje Vánoce. S kamarádkami mají už dvacet let tradici výrovy adventních věnců a nevynechaly ji ani letos. 

Zdroj: Instagram

