Meghan Markleová představila svou novu značku s názvem "As Ever"

"Jsem nadšená, že vám mohu představit As Ever - značku, kterou jsem vytvořila a dala do ní své srdce. As Ever znamená jako vždy bylo nebo podle některých dokonce - stejně jako vždycky. Tato nová kapitola mého života je rozšířením toho, co miluji a čeho si vážím. Jako zahradničení, jídlo, zábava, udržitelné bydlení a hledání radosti v každodenním životě," napsala vévodkyně k příspěvku.