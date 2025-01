„Měla zůstat se svým exmanželem,“ říká otec Meghan Markleové

O tom, zda je Meghanino současné manželství šťastné, se vedou debaty už dlouho. Naposledy jim nahrála sama Markleová, když se po letech znovu vrátila na sociální síť Instagram. Fanoušci si totiž všimli chyby v názvu profilu. Tam má napsáno Meghan, Duchess of Sussex - bez určitého členu "The", který by jako manželka prince Harryho měla mít. Podle některých tím dala najevo, že jsou rozvedeni. Stejný tvar jména totiž používá například i Sarah Ferguson, vévodkyně z Yorku, která je bývalou manželkou prince Andrewa.