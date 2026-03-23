Vztahy Ornelly Koktové a její matky Moniky Binias jsou dlouhodobě na bodu mrazu. Manželka Josefa Kokty, se kterým má tři děti, Binias odřízla a přesto často čelí jejím útokům na sociálních sítích. Tam Binias očerňuje nejen svou starší dceru, ale pravidelně se otírá i o svá tři vnoučata. Koktová v minulosti naznačila, že je připravena všechno řešit právní cestou. Jak nyní prozradila v dokumentu Ornella Life, dostala do ruky munici, která by průběh sporu mohla zvrátit.
„Matka točila porno v sestřině dětském pokoji,“ tvrdí Ornella Koktová
Podnikatelka Ornella Koktová zažívá velmi turbulentní období. Nejen, že se s rodinou přestěhovala do vysněného vlastního domu a ukončila spolupráci s Agátou Hanychovu, ale teď se zdá, že se schyluje k velké soudní bitvě s její matkou Monikou Binias.
Vztahy Ornelly Koktové a její matky Moniky Binias jsou dlouhodobě na bodu mrazu. Manželka Josefa Kokty, se kterým má tři děti, Binias odřízla a přesto často čelí jejím útokům na sociálních sítích. Tam Binias očerňuje nejen svou starší dceru, ale pravidelně se otírá i o svá tři vnoučata. Koktová v minulosti naznačila, že je připravena všechno řešit právní cestou. Jak nyní prozradila v dokumentu Ornella Life, dostala do ruky munici, která by průběh sporu mohla zvrátit.
Věc, která by mohla významně zamíchat kartami Ornelle, dala její mladší sestra Charlotte. Ani ona totiž s matkou nevychází. „Stěžovala jsem si své sestře Charlotte, že naše matka pořád útočí na naši rodinu, dělá screenshoty z mých příspěvků na Instagramu a ty pak sdílí u sebe a píše tam o mých dětech, že jsou nevychovaní kreténi a já že jsem hrozná matka. Charlotte mi řekla, že má možná něco, co by mi pomohlo ji zastavit,“ rozpovídala se v dokumentární sérii o vlastním životě Koktová. „Našla flashku, kde je mámino porno. Neměla jsem odvahu se na to podívat, ale část je prý natočená v obýváku, část v ložnici a část v Charlottině pokojíčku,“ prozradila se smíchem Ornella.
Ta se rozhodla nečekané věci využít ve svůj prospěch a doufá, že pomocí nahrávky by mohla zajistit klid pro svou rodinu. „Když se ke mně ta pornonahrávka dostala, samozřejmě jsem si říkala, že za ty útoky na mé děti je to mocná zbraň. Každopádně to předávám právníkovi, ať si s tím poradí,“ dodala Koktová. Reakce Moniky Binias na sebe pochopitelně nenechala dlouho čekat.
„Je to jen deset sekund orálního sexu s mým tehdejším manželem, Ornella dělá z komára velblouda. A rozhodně není pravda, že bych kdykoliv něco natáčela v Charlottině pokoji. Pětadevadesát procent toho, co Ornella vykládá je lež a humus,“ reagovala Binias pro Blesk. „Pokud to Ornella zveřejní nebo dá právníkovi, budu se soudit a určitě vyhraji. A bude to o velké peníze, klidně půjdu do sporu. Ornella to stejně dělá jen proto, že má doma starého Koktu a mně závidí mladého kluka,“ rozohnila se Ornellina matka. Je tak jasné, že tahle kauza bude mít pikantní pokračování.