Herečka Kristýna Leichtová jen velmi málo mluví o svém soukromém životě. Tentokrát se ale rozhodla udělat výjimku, a to i proto, aby svým příkladem šířila osvětu a mohla případně pomoci ženám, které se ocitnou ve stejné situaci. Nečekaně se tak na Instagramu rozvyprávěla o akutní operaci, kterou prodělala před šesti měsíci.
Masivní krvácení do břicha a prasklý vejcovod. „Dcera mi zachránila život,“ říká Leichtová
Herečka Kristýna Leichtová je maminkou dvou dcer. Nyní své sledující na Instagramu překvapila zprávou o tom, že před půl rokem byla těhotná potřetí. Mimoděložní těhotenství ji ale málem stálo život.
O své zkušenosti promluvila v živém vysílání. To uskutečnila na místě, které má pro ni speciální význam. Tam totiž před půl rokem její dcera nevědomky rozhodla o tom, že její maminka bude žít. „Prodělala jsem akutní operaci. Bylo to mimoděložní těhotenství,“ šokovala svým přiznáním maminka Dorotky a Rozárky. „Jednoho dne jsem si udělala těhotenský test. Za tři týdny jsem začala krvácet, přikládala jsme to začínajícímu potratu. Nechala jsem tělo pracovat tak, jak pracuje. Krvácení se zastavilo a všechno bylo v pořádku. Pak jsem začala opět krvácet, ale tak jako divně mimo cyklus,“ popsala nenápadný začátek velkého problému.
„Jednou jsem takhle vezla Dorotku do školy a začalo mě ukrutně bolet břicho, ale šíleným způsobem, a to jsem si říkala, že vydržím hodně. A když jsem Dorotku pak vyzvedla, tak jsem jí říkala, že mám tuhle obtíž, a říkala jsem jí, že buď pojedeme domů a já to zkusím rozehnat ledem, protože jsem si myslela, že je to slepák, nebo pro všechny případy pojedeme do nemocnice. A Dorotka řekla, že pojedeme do nemocnice, a tím mi v podstatě zachránila život,“ říká Leichtová. „Protože jsme tam přijely a paní doktorka mi odhalila prasklý vejcovod. Měla jsem masivní krvácení do břicha, což je život ohrožující stav. Proběhla akutní operace laparoskopicky, při které se odstranil ten zárodek i ten vejcovod. S tím se dá v pohodě žít,“ zavtipkovala herečka.
Operace i rekonvalescence byla podle jejích slov velmi rychlá. „Večer v osm se to stalo, chvilku jsem byla na JIP a pak už jsem šla domů. Moc bych chtěla poděkovat Fakultní nemocnici Ostrava za jejich neuvěřitelně vstřícný a lidský přístup,“ pochválila veškerý personál, který se o ni staral. „Je to málo rozpoznatelné, tak jsem chtěla trochu šířit osvětu, abyste třeba věděly, kdyby se vám něco takového dělo,“ dodala závěrem k tomu, proč se rozhodla svůj příběh zveřejnit.