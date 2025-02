Martina Erata potopila i manželka. Hokejista boural opilý a ujel, výpovědi nesedí

Martin Erat čelí hned pěti obviněním, přičemž v Americe se tresty za jednotlivé přečiny sčítají. Patří mezi ně dvakrát neopatrné řízení, dvakrát opuštění místa nehody a jízda pod vlivem alkoholu. V krajním případě mu hrozí až dva roky a osm měsíců vězení. Jeho chováním jsou zklamaní i trenéři klubu Nashville Warriors, kde Erat působí jako šéf rozvoje mládeže a hlavní trenér hráčů do 12 let. „Nevěděl jsem to. Je nešťastné, že nešel mládeži lepším příkladem, ale jsem si jistý, že změní své chování. Snad to z něj udělá lepšího člověka,“ uvedl trenér Steve Brunett pro web WKRN.