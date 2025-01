„Jsem stará poctivá česká b*zna,“ říká Martin Hranáč. Instagram mu video smazal

„Filozofie mého hnutí je v tom, že když se dva lidi vezmou, tak fajn. Hlavně ať mají stejná práva, nemusí se to nutně jmenovat manželství, nemusíme chodit na gay pride. Máme dvě pohlaví a jestli se cítíš jako stojan na pumpě, tak se tak cítit můžeš, ale nikomu to necpi,“ říká ve videu Hranáč, který tím jde tak trochu proti proudu. To mu ale vůbec nevadí. Příspěvěk, který měl více než 80 tisíc lajků, ale brzy zmizel. To si komik vysvětluje tím, že ho nejspíš někdo nahlásil.