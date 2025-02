Markéta Konvičková: Mám nádory v plicích, operace není možná

Onemocnění, kterým Markéta Konvičková trpí, patří mezi vzácné typy nádorů bez specifického názvu. „Je to opravdu vzácný nebo ojedinělý druh nádorového onemocnění, které se tváří jako rakovina, ale není to ona. Nefungují na to léčby, jako je chemoterapie. Jsou to ohraničené nádory, jmenují se karcinoidy a nejefektivnější léčbou je odstranit je chirurgicky z těla – a je vymalováno,“ vysvětlila zpěvačka.