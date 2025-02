Nechutný útok na Markétu Konvičkovou kvůli barvě pleti

Zpěvačka se ale rozhodla, že to nenechá bez povšimnutí, a všem těmto lidem poslala jasný vzkaz. „Jsem prostě často v narkózách, pod různými zákroky, léčbou a já nevím čím vším a občas mi to prostě vyhodí, že otékám, že přijdu o vlasy, že jsem tmavší, a nepřijde mi to fakt něco, co bych tady chtěla s vámi sdílet,“ upozornila. „Já chci, abyste se tady cítili dobře, protože já se cítím dobře a cestuju, užívám si života prostě úplně naplno, vychovávám do toho dceru, úžasného člověka, a jsem na sebe strašně pyšná, že to zvládám a že to tělo pracuje a funguje tak, jak funguje,“ říká Konvičková, která je ve svém životě šťastná a to samé by přála i ostatním.