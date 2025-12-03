Zprávy o stavu Patrika Hezuckého jsou velmi neurčité, a tak na veřejnosti koluje mnoho domněnek a také sílících obav o jeho život. Malá naděje všem jeho fanouškům svitla v okamžiku, kdy jeho kamarád Leoš Mareš, který ho denně navštěvuje, prohlásil, že by mohl být propuštěn. To se však nestalo a nyní se ukazuje proč.
Patrik Hezucký nemocnici neopustí. Manželka sháněla bezbariérový dům zbytečně
Přestože se ještě minulý týden mluvilo o tom, že by moderátor Patrik Hezucký mohl být propuštěn do domácího ošetřování, bylo rozhodnuto, že nemocnici neopustí. Co za tím stojí?
Rozhodnutí o pokračování hospitalizace prý učinil sám Patrik. Webu eXtra.cz to se souhlasem manželky Nikoly Hezucké sdělil další moderátorův kamarád Miloš Pokorný. „Nikola mu navrhla i přesun do domku, na který se strašně moc těšil. Ale Patrik se rozhodl, že raději zůstane v nemocnici. Je už tam zvyklý, je tam o něj postaráno, chovají se k němu královsky. Na zazvonění přiběhnou a pomohou. Má tam veškerý servis. A chodí ho tam navštěvovat spousta kamarádů. V rámci jeho stavu cítí, že je to pro něj teď nejlepší řešení,“ řekl bývalý člen Těžkého Pokondru, který s Hezuckým natáčel společný podcast.
Sama Hezucká přitom doufala, že rodina bude opět pohromadě. Se sháněním domu poblíž nemocnice jí dokonce pomáhali fanoušci na Instagramu. „Hlavně bezbariérový a s více ložnicemi. Sice pochybuji, že tady něco takového najdu, ale zkusit to musím, abych si to hledala na internetu, na to nemám nějak sílu,“ napsala před pár týdny a velmi brzy se radovala, že se povedlo nemovitost podle jejích představ najít.
Hezuckého stav se podle všeho zhoršil v pondělí večer, kdy byla narychlo jeho rodina povolána do nemocnice. To prozradil v úterý ráno právě Mareš. „Já jsem se tam pak večer ještě vracel, protože mi psala Nikola, že jí volala sestřička, abychom tam hned přijeli. Takže jsme tam byli ve třech, byli jsme tam do 23 hodin. Patrik tak jako pospával a vlastně se občas i usmál,“ popsal společně strávené chvíle Mareš. „Když jsme tam byli, tak jsme řešili, do kolika tam budeme,“ vysvětlil s tím, že dal Patrikovi možnosti A, B, C, přičemž C znamenalo nejdelší možný čas. „Najednou Patrik z postele prohlásil C,“ řekl Mareš. Popsal také zážitek, ze kterého posluchače zamrazilo. Při odchodu se Leoš kamaráda ptal, zda má zhasnout světlo. „Ono už je to teď stejně jedno. Už mě dohání,“ hlesl pouze vyčerpaný Hezucký.