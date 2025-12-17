Přeskočit na obsah
Marek Eben: Gentleman české obrazovky se smyslem pro humor, který občas rozdělí publikum

Marek Eben
Marek EbenFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Marek Eben patří k nejvýraznějším tvářím české kultury. Herec, moderátor a hudebník si vybudoval pověst kultivovaného profesionála s precizním jazykem a vytříbeným vystupováním. Právě jeho jemně ironický, někdy až trapný humor ale ne vždy sklízí jednoznačné reakce – zatímco jedni ho považují za inteligentní a nadčasový, jiní v něm slyší narážky, které dokážou publikum rozdělit.

Marek Eben platí za jednoho z nejoblíbenějších televizních moderátorů. Uváděl několik předávání televizních cen TýTý, deset let moderoval soutěž O poklad Anežky České, více než 700 hostů vyzpovídal v talk-show Na plovárně a od roku 2006 moderuje s Terezou Kostkovou show Stardance… když hvězdy tančí.

Poprvé se Eben objevil na obrazovkách jako Váleček ve dvanácti letech. Tvrdí o sobě, že nesnáší změny a že kdyby o něm a jeho ženě režisérka Helena Třeštíková natáčela Manželské etudy, asi by se oběsila, jak se u nich nic neděje. Umí se Marek Eben vztekat a mluvit sprostě? Podívejte se do naší galerie.

Válečka si zahrál ve dvanácti letech

Marek Eben začal hrát už v šedesátých letech, jeho první rolí byla postava Válečka v dětském seriálu Kamarádi. Bylo mu 12 let a od té doby se začal objevovat v pohádkových příbězích jako O líném Honzovi nebo Kocourek Modroočko. "Byl jsem poměrně hodné dítě. Maminka říkala, že kam mě postavili, tam jsem zůstal. Ale je pravda, že jsem byl vzteklý a to mi zůstalo. Třeba se vztekám za volantem nebo při natáčení," řekl herec pro Český rozhlas. 

