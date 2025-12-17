Marek Eben platí za jednoho z nejoblíbenějších televizních moderátorů. Uváděl několik předávání televizních cen TýTý, deset let moderoval soutěž O poklad Anežky České, více než 700 hostů vyzpovídal v talk-show Na plovárně a od roku 2006 moderuje s Terezou Kostkovou show Stardance… když hvězdy tančí.
Marek Eben: Gentleman české obrazovky se smyslem pro humor, který občas rozdělí publikum
Marek Eben patří k nejvýraznějším tvářím české kultury. Herec, moderátor a hudebník si vybudoval pověst kultivovaného profesionála s precizním jazykem a vytříbeným vystupováním. Právě jeho jemně ironický, někdy až trapný humor ale ne vždy sklízí jednoznačné reakce – zatímco jedni ho považují za inteligentní a nadčasový, jiní v něm slyší narážky, které dokážou publikum rozdělit.
Poprvé se Eben objevil na obrazovkách jako Váleček ve dvanácti letech. Tvrdí o sobě, že nesnáší změny a že kdyby o něm a jeho ženě režisérka Helena Třeštíková natáčela Manželské etudy, asi by se oběsila, jak se u nich nic neděje. Umí se Marek Eben vztekat a mluvit sprostě? Podívejte se do naší galerie.
Válečka si zahrál ve dvanácti letech
Marek Eben začal hrát už v šedesátých letech, jeho první rolí byla postava Válečka v dětském seriálu Kamarádi. Bylo mu 12 let a od té doby se začal objevovat v pohádkových příbězích jako O líném Honzovi nebo Kocourek Modroočko. "Byl jsem poměrně hodné dítě. Maminka říkala, že kam mě postavili, tam jsem zůstal. Ale je pravda, že jsem byl vzteklý a to mi zůstalo. Třeba se vztekám za volantem nebo při natáčení," řekl herec pro Český rozhlas.
Pochází z umělecké rodiny
Populární moderátor se narodil 18. prosince, a slaví 68. narozeniny. Jeho otcem byl skladatel Petr Eben, strýcem zase český hudební skladatel Ilja Hurník. „Ne že bych hru na klavír nějak moc miloval. Alespoň do té doby, než jsem v rádiu uslyšel písničku, kterou jsem si pak byl schopný sám zahrát. Nebavilo mě cvičit a dnes se za to proklínám, protože by se mi lépe skládala hudba,“ řekl Marek Eben v rozhovoru pro Český rozhlas.
S bratry založil kapelu
S bratry Davidem a Kryštofem založil v sedmdesátých letech folkovou kapelu Bratři Ebenové. Vydali několik alb, například Malé písně do tmy, Tichá domácnost nebo desku Já na tom dělám, na které se objevil také Jiří Schmitzer a Jiří Bartoška.
Bratři Ebenové
Ještě před koronavirovou pandemií skupina koncertovala velmi řídce. „Kapely se vždycky objevují, když něco vydávají, tak my se absurdně objevíme, když nic nevydáváme ani nehrajeme,“ řekl Eben pro Českou televizi.
Skládá hudbu
Eben napsal také několik textů k písním Vladimíra Mišíka a je autorem hudby a písní k inscenacím Studia Ypsilon jako Matěj Poctivý, Vosková figura, Othello nebo Amerika. Oblíbené jsou jeho písničky vytvořené speciálně pro závěrečné večery StarDance.
Studia a herecké začátky
Marek Eben vystudoval Pražskou konzervatoř, od roku 1983 hrál v karlovarském Divadle Vítězslava Nezvala, později v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně a od roku 1983 působí v pražské Ypsilonce.
"Umím mluvit sprostě"
Herec, o kterém se říká, že nemluví sprostě, uváděl deset let soutěž O poklad Anežky České, několikrát moderoval předávání cen TýTý, 17 let moderoval rozhovory s osobnostmi v pořadu Na plovárně a letos to bude 15 let, co s Terezou Kostkovou moderuje taneční show StarDance… když hvězdy tančí.
„Nevím, kdo vymyslel tu volovinu, že Marek Eben nepoužívá sprostá slova. Používám je běžně, ale ne na obrazovce. Ne každému to totiž projde jako Vladimíru Menšíkovi. Například můj tatínek za celý život sprostě nepromluvil, zato moje maminka byla vždy šťavnatější,“ vyvrátil mýtus o svém slovníku Eben v rozhovoru pro Český rozhlas.
Dělal rozhovor s dalajlamou i Redfordem
Více než 700 hostů Marek Eben vyzpovídal ve svém pořadu Na plovárně, který se natáčel od ledna 1999 do září 2016. Jeho hosty byli například John Malkovich, Antonio Banderas, Usain Bolt, Bill Gates nebo Robert Redford.
"Zážitkem bylo točit například s dalajlamou. To je člověk, který když vejde do místnosti, tak změní celou atmosféru. Nejsem žádný velký ezoterik, ale tohle bylo skoro hmatatelné. Když přišel, obešel celý štáb, podal každému ruku a já jsem se bál, na co se ho mám ptát, že žádná otázka nebude dost hluboká nebo transcendentní. Dalajlama se ale ukázal jako obyčejný člověk s oběma nohama na zemi a s velkým smyslem pro humor," popsal Marek Eben v rozhovoru pro Český rozhlas.
Užívá si každý ročník StarDance
Od roku 2006 uvádí s Terezou Kostkovou taneční televizní show StarDance… když hvězdy tančí. Jaký ročník mu nejvíc utkvěl v hlavě? „Já to takhle moc nevnímám, každá řada je úplně jiná a velmi těžko se to srovnává. Každou řadu také poznamená nějaký soutěžící a zdaleka to nemusí být ten vítěz. Jeden ročník byl ve znamení Jiřího Schmitzera, jiný se zapsal jako Pavláskův ročník, z další řady si asi diváci vybaví souboj Taťány Kuchařové s Aničkou Polívkovou. Ale že bych si při pohledu zpátky řekl ‚tenhle moment byl nejlepší ze všech‘, to se neděje," řekl pro Českou televizi.
Manželka Markéta Fišerová
Marek Eben si vzal herečku Markétu Fišerovou v roce 1982, účinkovali spolu v divadle, natáčeli písničky pro děti a objevili se také ve společném filmu Tvář za oknem. V den svých šestadvacátých narozenin Markéta prodělala mozkovou mrtvici a ochrnula.
O rozvodu nikdy nepřemýšlel
O rozvodu Eben nikdy neuvažoval, manželé si postavili bezbariérový dům v Karlových Varech a Markéta herce pravidelně doprovází na společenské akce. „My jsme si už tak zvykli, že postižení vůbec nevnímáme. A já si občas stěžuji na úplné pitomosti. Třeba na trombózu v lýtku, kdy jsem musel nosit stahovací punčochu. Když jsem si Markétě postěžoval, tak se začala opravdu hodně srdečně smát,“ popsal domácí atmosféru herec pro server iDnes.cz.
Vášnivý golfista, který nemá rád změny
Marek Eben je vášnivým golfistou, tento sport hraje už více než dvacet let a v rozhovoru pro Český rozhlas promluvil o tom, proč nejen u profesních věcí, ale také u těch volnočasových zůstává několik let.
„Nemám moc rád změny. Třeba přestavování pokoje by mě zabilo. Nechte to být, jak to je, nechte to fungovat, když to funguje. S Markétou jsme si říkali, že kdyby s námi dělala Helena Třeštíková Manželské etudy, asi by se oběsila, jak se u nás nic neděje. Prostě nekonečná, bezbřehá nuda. Nevím, čím to je, asi jsem konzerva,“ řekl s pobavením v hlase Eben v Českém rozhlase.