Herec Mojmír Maděrič zemřel náhle v noci z neděle na pondělí 19. ledna. Rodina se rozhodla pro neveřejné poslední rozloučení. Ve smutečním oznámení stálo pouze: „Po dlouhém čase, kdy se potýkal s těžkou nemocí, jeho srdíčko dotlouklo tiše a v pokoji. Do posledních chvil byl obklopen láskou své rodiny – manželky, dcery a syna. Rozloučení proběhne pouze v kruhu nejbližších.“ Jako závěrečný vzkaz zůstala jeho slova: „Nebuďte smutní, jsem v pohodě…“.
Manželka Mojmíra Maděriče jeho rodině tají příčinu smrti i datum jeho pohřbu
Smrt oblíbeného herce zasáhla nejen jeho fanoušky, ale především jeho blízké. Vyrovnat se se ztrátou jim nepomáhá ani to, že jeho manželka neposkytuje příbuzným dostatek informací.
Herec Mojmír Maděrič zemřel náhle v noci z neděle na pondělí 19. ledna. Rodina se rozhodla pro neveřejné poslední rozloučení. Ve smutečním oznámení stálo pouze: „Po dlouhém čase, kdy se potýkal s těžkou nemocí, jeho srdíčko dotlouklo tiše a v pokoji. Do posledních chvil byl obklopen láskou své rodiny – manželky, dcery a syna. Rozloučení proběhne pouze v kruhu nejbližších.“ Jako závěrečný vzkaz zůstala jeho slova: „Nebuďte smutní, jsem v pohodě…“.
To vše působí běžně, až na to, že jeho moravská část rodiny nemá prý žádné informace o tom, jak rozloučení proběhne, a ani o tom, co způsobilo Maděričovu smrt. „Dodnes se nedozvěděl, nač vlastně jeho bratr zemřel. Stejně tak nic neví o posledním rozloučení,“ prozradil Blesku přítel Maděričova staršího bratra, který stále žije na Moravě, odkud oblíbený herec pocházel. Jeho nejbližší příbuzní tak mají daleko méně informací než Maděričovi sousedé z Kozmic, kde herec s manželkou před lety zakoupili a zrekonstruovali bývalou hospodu. Napřed se jednalo jen o chalupu, nakonec si tam ale zařídili život na trvalo.
„Pro sousedy a kamarády z Kozmic jsme udělali rozlučku minulý týden,“ řekla Jitka Maděričová Blesku. Deníku také prozradila, že pohřeb pro jeho nejbližší se teprve konat bude. „Poslední rozloučení s rodinou a uložení do hrobu proběhne v únoru,“ dodala manželka, která se vždy stranila pozornosti médií.
Maděrič, kterého diváci znali například jako doktora Valentu ze seriálu Modrý kód nebo z pořadu Mňam aneb Prima vařečka, se se zdravotními potížemi potýkal dlouhodobě. „Varovali mě, že ten zánět bude chronický. Bohužel měli pravdu,“ přiznal před časem sám. Kvůli zánětlivým komplikacím tehdy zhubl přes 35 kilogramů a bolest mu výrazně omezovala pohyb.