"Mám terapeutku jen na děti a mám pocit, že stále selhávám," říká Lejla Abbasová

Lejla také popsala, že pro jejího nejstaršího syna to bylo opravdu těžké období, protože pouhý rok po narození sestry porodila dvojčata. Ta se navíc narodila předčasně a Abbasová za nimi několik týdnů každý den dojížděla do nemocnice. A právě v tomto času David nastoupil do první třídy. "Já se snažím každému dítěti dát to, co v ten daný moment potřebuje, ale je to strašně náročný," přiznává čtyřnásobná maminka. "Má pocit, že neustále selhávám," prozradila své obavy. A to je právě to, co řeší na terapiích. "Výsledek je, že se rozpadám, protože to nemůžu zvládnout," říká se svým typickým optimismem. "Můj konstantní pocit je, že jsem dva kroky za tím, co bych měla," uzavřela téma.