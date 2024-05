"Doma je Babylon a já jsem permanentní překladač," říká Lejla Abbasová

Rodina moderátorky a filantropky Lejly Abbasové je opravdu početná. S partnerem, tureckým podnikatelem Volkanem Kaynakem, vychovává čtyři děti. Tři mají společné - sedmiletou Iman a šestiletá dvojčata Tea a Bena. Kromě nich má Abbasová ještě ze vztahu s hudebníkem Michaelem Kocábem dvanáctiletého syna Davida. Jak sama říká, základem fungování je u nich komunikace. Jenže právě ta někdy vázne.

"Jsme trojjazyčná domácnost," říká Abbasová a vyjmenovává, kdo jakou řečí hovoří. "S partnerem mluvíme anglicky. Já turecky neumím a to je kámen úrazu. Volkan mluví na děti turecky a ony mu plně rozumí, kluci na 80 a Iman 95 procent, ale oni mu odpovídají v češtině, kterou on mluví tak z 20 procent. Takže já jsem takový permanentní překladač, protože ještě ke všemu se snažím vykrýt třecí plochy," popsala záludnosti, se kterými se musí vypořádat, pro pořad Blízká setkání.

"Už tuším, že Volkan třeba něco nepochopil správně. Když slyším jejich konverzaci, tak vím, že on slyší něco jiného, než oni mu říkají. On mi říká, že jsem posedlá kontrolou, že pořád všechny sleduju. Já se bráním, že je to oprávněné, že předcházím problémům, což se často ukazuje jako funkční," dodala se smíchem, že nejstarší syn David turecky nemluví, ale skvěle díky rodině svého otce vládne angličtinou.

A aby to nebylo tak jednoduché, oba partneři mají svoje aktivity v Keni, kde se používá svahilština. "Tu umím trochu a Volkan o dost líp. A když někdo z nás odjede do Keni, tak po návratu do konverzace cpe svahilská slovíčka a děti jsou pak z toho zmatené."