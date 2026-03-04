Svět šoubyznysu je velmi často blýskavé pozlátko. Moderátorka Gabriela Partyšová se v něm ale pohybuje jako ryba ve vodě. Toto prostředí se pochopitelně propsalo i do jejího životního stylu a také do jejího stylu oblékání. Sama o sobě říká, že miluje halenky a kostýmky, což jí prý kdysi poradila jedna ze stylistek. „Můj šatník za třicet let v showbyznysu? Paradoxně není příliš velký, řekla bych, že je až skromný,“ překvapuje svými slovy Partyšová.
„Mám skromný šatník a za boty nedám víc než 20 tisíc,“ šokuje Gabriela Partyšová
Moderátorka Gabriela Partyšová se vždy pohybovala v luxusním prostředí. Ani žádný z jejích partnerů nikdy neměl hluboko do kapsy. A tak když o sobě tvrdí, že je skromná, myslí tím možná něco jiného než většina běžných žen.
Skromnost si ale mnoho lidí představuje trochu jinak. Gabriela si přesto trvá na svém. „Nejsem holka z Pařížské. Mít peníze a zajít do drahých obchodů totiž umí každý,“ tvrdí s tím, že nesmyslné utrácení je jí proti srsti. „Mám své vnitřní hranice a těší mě, když si koupím hezké oblečení za cenu, která není přepálená. Třeba za boty bych nedala víc než 20 tisíc korun,“ říká partnerka miliardáře Igora Faita. Je tak jasné, že její skříň vypadá jinak než u většiny žen. „Baví mě různorodé role – ať už role obyčejné sportovní holky ve volnočasovém oblečení, nebo naopak ta večírková, kdy můžu být královnou ve velké večerní se všemi těmi brilianty a diamanty,“ přiznává na rovinu magazínu Proženy.cz.
Na tom, že nikdy po svém boku neměla průměrně vydělávajícího muže, nevidí nic špatného. „Každá holka od přírody hledá muže, který ji zabezpečí a který ji uživí,“ řekla před časem pro Blesk. A nemá problém prozradit, že její partneři se nemalou měrou podílejí na financování nejen jejího života, ale také nákladů, které má se synem Kristiánem. Ten totiž odjel studovat do Skotska a školné představuje sedmimístnou částku.
„Mám dobrou branži a dokážu vydělat slušné peníze a většinou ještě mám i muže, kteří mě podporují i co se týká mého syna, přestože to není jejich syn, což je krásný. Takže Kristián si může dovolit studovat takhle krásný školy,“ pochvaluje si Gabriela, která prozradila v podcastu Mámy sobě i astronomickou částku za skotskou školu. „Školní rok na škole stojí milion a čtyři sta tisíc korun i s kolejemi,“ říká Partyšová s tím, že většinu školného platí sama, ale její partner, miliardář Igor Fait, pak pokrývá běžné životní náklady, které by si jinak absolutně nemohla dovolit.