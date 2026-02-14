Začátek roku byl pro herce Pavla Trávníčka mimořádně náročný a jeho fanoušci se o něj museli opravdu bát. Oblíbený představitel pohádkového prince a známý dabér totiž krátce před Silvestrem skončil v nemocnici ve vážném stavu. Původně se přitom předpokládalo, že jde jen o komplikace po zánětu průdušek, situace však byla mnohem vážnější – herec musel podstoupit několikahodinovou operaci srdce, během které mu lékaři provedli čtyřnásobný bypass. Po zákroku strávil několik dní v umělém spánku a jeho stav byl podle informací blízkých lidí velmi kritický.
„Mám pro vás výbornou zprávu,“ vzkázala manželka Pavla Trávníčka. Herec je po operaci srdce doma
Herec Pavel Trávníček má za sebou dramatické týdny, během nichž bojoval o život po náročné operaci srdce. Po několika dnech v umělém spánku a následné rehabilitaci však přišla dobrá zpráva – představitel prince z Tří oříšků pro Popelku se vrátil domů a podle své manželky se už těší na návrat k fanouškům.
Fanoušci se ptali, manželka odpověděla veřejně
O tom, jak se herci daří, se v posledních týdnech zajímaly stovky příznivců. Na sociálních sítích proto reagovala jeho manželka Monika, která se rozhodla všechny uklidnit a sdílela společnou fotografii s optimistickým vzkazem. „Mám pro vás výbornou zprávu. Po více jak měsíci DOMA. HURÁÁÁ!,“ uvedla v příspěvku.
K fotografii připojila i slova vděčnosti směrem k lékařům, kteří se o herce starali během nejtěžších dnů. Poděkování směřovalo především na koronární oddělení Nemocnice Na Homolce, konkrétně týmu doc. Jaroslava Benedíka a prof. Petra Neužila. Nezapomněla ani na lázně v Poděbradech, kde Trávníček následně absolvoval rehabilitaci. „DĚKUJEME. A DÍKY také vám všem, co jste na něj mysleli,“ uzavřela Trávníčková dobré zprávy.
Návrat k práci? Fanoušci se mohou těšit
Mnohé samozřejmě zajímá, kdy se populární herec vrátí před kamery nebo k dabingu. Podle manželky je to jen otázka času a aktuálního zdravotního stavu. „Určitě vrátí, jak to bude možné, neboť se na své fanoušky u nás i v Německu velmi těší,“ uvedla Trávníčková. Na zprávu o hercově návratu domů reagovali i přátelé z umělecké branže. Mezi prvními se ozval například operní pěvec Štefan Margita, který pod příspěvek napsal krátké, ale upřímné:„Jupiiii, moc zdravím."
Nová etapa po náročném období
Pro Pavla Trávníčka znamenaly poslední měsíce velkou životní zkoušku. Zdá se však, že nejhorší má za sebou a nyní ho čeká především klid, rehabilitace a pozvolný návrat do běžného života. Fanoušci tak mohou doufat, že pohádkový princ bude brzy znovu v plné síle — a opět připravený rozdávat úsměvy nejen na obrazovkách, ale i na divadelních prknech.