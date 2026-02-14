Přeskočit na obsah
15. 2.
„Mám pro vás výbornou zprávu," vzkázala manželka Pavla Trávníčka. Herec je po operaci srdce doma

Pavel Trávníček
Pavel TrávníčekFoto: Profimedia
Pavel Trávníček
Pavel TrávníčekFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herec Pavel Trávníček má za sebou dramatické týdny, během nichž bojoval o život po náročné operaci srdce. Po několika dnech v umělém spánku a následné rehabilitaci však přišla dobrá zpráva – představitel prince z Tří oříšků pro Popelku se vrátil domů a podle své manželky se už těší na návrat k fanouškům.

Začátek roku byl pro herce Pavla Trávníčka mimořádně náročný a jeho fanoušci se o něj museli opravdu bát. Oblíbený představitel pohádkového prince a známý dabér totiž krátce před Silvestrem skončil v nemocnici ve vážném stavu. Původně se přitom předpokládalo, že jde jen o komplikace po zánětu průdušek, situace však byla mnohem vážnější – herec musel podstoupit několikahodinovou operaci srdce, během které mu lékaři provedli čtyřnásobný bypass. Po zákroku strávil několik dní v umělém spánku a jeho stav byl podle informací blízkých lidí velmi kritický.

Pavel Trávníček s manželkou Monikou
Pavel Trávníček s manželkou Monikou

Pekelný start roku: Pavel Trávníček skončil na koronární jednotce, zánět průdušek se zhoršil

Celebrity

Fanoušci se ptali, manželka odpověděla veřejně

O tom, jak se herci daří, se v posledních týdnech zajímaly stovky příznivců. Na sociálních sítích proto reagovala jeho manželka Monika, která se rozhodla všechny uklidnit a sdílela společnou fotografii s optimistickým vzkazem. „Mám pro vás výbornou zprávu. Po více jak měsíci DOMA. HURÁÁÁ!,“ uvedla v příspěvku. 
K fotografii připojila i slova vděčnosti směrem k lékařům, kteří se o herce starali během nejtěžších dnů. Poděkování směřovalo především na koronární oddělení Nemocnice Na Homolce, konkrétně týmu doc. Jaroslava Benedíka a prof. Petra Neužila. Nezapomněla ani na lázně v Poděbradech, kde Trávníček následně absolvoval rehabilitaci. „DĚKUJEME. A DÍKY také vám všem, co jste na něj mysleli,“ uzavřela Trávníčková dobré zprávy.

Reklama

Návrat k práci? Fanoušci se mohou těšit

Mnohé samozřejmě zajímá, kdy se populární herec vrátí před kamery nebo k dabingu. Podle manželky je to jen otázka času a aktuálního zdravotního stavu. „Určitě vrátí, jak to bude možné, neboť se na své fanoušky u nás i v Německu velmi těší,“ uvedla Trávníčková. Na zprávu o hercově návratu domů reagovali i přátelé z umělecké branže. Mezi prvními se ozval například operní pěvec Štefan Margita, který pod příspěvek napsal krátké, ale upřímné:„Jupiiii, moc zdravím."

Nová etapa po náročném období

Pro Pavla Trávníčka znamenaly poslední měsíce velkou životní zkoušku. Zdá se však, že nejhorší má za sebou a nyní ho čeká především klid, rehabilitace a pozvolný návrat do běžného života. Fanoušci tak mohou doufat, že pohádkový princ bude brzy znovu v plné síle — a opět připravený rozdávat úsměvy nejen na obrazovkách, ale i na divadelních prknech.

Zdroj: eXtra.cz, Blesk.cz

