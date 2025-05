"Mám pocit vysvobození, že jsme Aničku pustili," říká měsíc po smrti dcery Patrasová

„Zvládám to díky Felixovi! On je mou velkou oporou, on je statečný a silný a já jsem silnější díky němu,“ prozradila zpěvačka Blesku. Ta i přes velkou bolest přiznala, že jí pomáhá vědomí, že se s dcerou rozloučili přesně tak, jak si přála. Po soukromém obřadu v kostele pak její popel rozprášili na chalupě u Sobotky, kde to Anička měla moc ráda. „Mám teď po měsíci pocit určitého vysvobození, že jsme Aničku pustili tam, kde je jí lépe,“ řekla Patrasová s pláčem.