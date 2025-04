"Nechoďte se se mnou loučit v černém," přála si zesnulá Anna Slováčková

Se svou smrtí byla zpěvačka Anna Slováčková, která tento svět opustila 6. dubna ve věku 29 let, smířená. Dopředu také zanechala přesné instrukce, jak by mělo poslední rozloučení vypadat. Těch se také její nejbližší do puntíku drželi. Tedy až na jedno přání, které jí její otec Felix Slováček splnit nedokázal. Anička si přála, aby jí na pohřbu zahrál, žal mu to ale nedovolil.