„Mám holou prd*l a nemůžou mi nic vzít,“ směje se královna plastik Feuereislová

Milovnice plastických operací Eva Feuereislová si ráda žije na vysoké noze. Své sledující zásobuje snímky z luxusních dovolených a drahých butiků. A to všechno i přesto, že přiznává, že je na mizině.
Bývalá přítelkyně Jaromíra Soukupa a účastnice reality show Vyvolení Eva Feuereislová se nikdy netajila tím, že miluje nákladný životní styl, kterým se ráda chlubí. Na rovinu ale přiznává, že si ho nefinancuje sama. Dokonce se nestydí za to, že jsou proti ní vedena minimálně dvě exekuční řízení.
„Já vždycky říkám – strach a prachy, to jsem nikdy neměla, a je to pravda. Víte, já nepotřebuju, aby mi lidi záviděli ještě i prachy. Proto jsem i ráda, že mám ty exekuce, že mi ty prachy nemusíte závidět. Že mám holou prd*l, že bydlím ve 2kk. Víte, co je dobrý, když nic nemáte, tak vám nikdo nemůže nic vzít. To je moje veliká výhoda, já nemám o co přijít. Když proti někomu stojím, tak já jsem člověk, kterému nic nevezmete. Ti lidi tak mají ze mě hrůzu, protože oni mají co ztratit,“ otevřela se ve svém placeném podcastu Feuereislová, která je známá tím, že neustále vede nějaké mediální bitvy s mnoha lidmi.
A i když nedisponuje miliony na kontě, žije si v přepychu, o jakém se mnoha jiným lidem může jen zdát. „Mám kolem sebe super lidi, kteří mě zvou na dovolené. Měla jsem vždycky chlapa, který všechno platil. To, že mě pozve na dovolenou, nebo to, že mi zaplatí nájem, mi přijde naprosto normální,“ rozpovídala se influencerka. „Chlap by se měl starat o své ženské, a když má ženská dobrého chlapa, tak peníze ani nepotřebuje. Ženská si zaslouží, aby se o ni chlap staral, a já jsem toho důkazem,“ říká naprosto otevřeně.
Podělila se také o to, za co kromě oblečení a údržby svého těla nejvíc utrácí. „Mám ráda dobré jídlo, nemám ráda polotovary, protože těmi jsem byla krmená celé moje dětství, když jsme s mámou žily z vdoveckého a sirotčího důchodu. Takže ano, za jídlo utrácím neskutečné prachy, užívám si kvalitní jídlo za vyšší finanční částky a jsem ráda, že si to můžu dovolit nebo že mám kolem sebe lidi, kteří mě na ty dražší večeře zvou a není to pro ně problém,“ poukázala opět na to, že se nechává vydržovat.