"Jsem prostitutka 90 procent svého života," přiznává Eva Feuereislová

K odpovědi na otázku se pak ještě vrátila. „Jestli se to bere tak, že mám bohatého muže, který mi dává peníze, bere mě na dovolené a tak, ale třeba jsem s ním nechtěla být ve vztahu, tak v tom případě jsem byla prostitutka od vždycky. To, že se chce mít někdo dobře a chce být s chlapem, který se o vás postará, tak ano, byla jsem prostitukou 90 procent svého života," dodala se spokojeným úsměvem. A prozradila i to, že s někým, kdo nedisponuje tučným bankovním kontem, by svůj čas nemarnila. „Já bych si o chudáka, a mohl by být sebelepší, neopřela ani kolo, protože, co by vás na něm vzrušovalo? Dobrý tak sex jednou, ale mě vzrušuje moc a prachy,“ říká hrdě s tím, že její postelí prošlo i několik politiků.