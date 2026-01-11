Přeskočit na obsah
11. 1. Bohdana
Luxus na svahu i po lyžování: Monika Babišová ukázala Courchevel a výbavu za desetitisíce

Monika BabišováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Kožešiny, značkové brýle, drahé restaurace a svařák na terase. Monika Babišová se pochlubila fotkami z přelomu roku v Courchevelu – jednom z nejdražších alpských středisek. A její zimní outfit? Jen kombinéza měla stát přes 37 tisíc.

Zimní dovolená v jednom z nejexkluzivnějších lyžařských resortů světa rozhodně není skromnou záležitostí. Manželka bývalého premiéra Andreje Babiše se na sociálních sítích pochlubila snímky z francouzského Courchevel, kde rodina strávila přelom roku. Fotografie odhalily nejen alpskou pohodu, ale i velmi luxusní výbavu.

U.S. President Trump welcomes Czech Republic's Prime Minister Babis at the White House in Washington
U.S. President Trump welcomes Czech Republic's Prime Minister Babis at the White House in Washington

„Zdravím vás všechny z hor,“ vzkázal Andrej Babiš ke své fotografii se zasněženým panoramatem Alp. Resort, který patří mezi nejdražší v Evropě a disponuje dokonce vlastním letištěm, byl kulisou rodinné zimní dovolené plné stylu i gastronomie. Jeho manželka Monika pak sdílela sérii dalších snímků, ze kterých bylo patrné, že si pobyt na horách opravdu užila. A to nejen na svahu, ale i mimo něj.

Kombinéza za 37 tisíc a doplňky za další tisíce

Jak zjistil Blesk, Monika Babišová vyrazila na sjezdovky v lyžařské kombinéze prémiové značky Goldbergh, jejíž cena se pohybuje kolem 37 500 korun. Ani další části výbavy nezaostávaly.  Lyžařská helma značky Casco vyšla na 9 500 korun, zatímco lyžařské brýle Bogner stály 6 390 korun. Pozornost vzbudil i zdánlivý detail – pytlík na brýle v hodnotě 1 160 korun.

Sluneční brýle jako módní sbírka

Mimo svah Monika vsadila na luxusní sluneční brýle renomovaných značek. Na fotografiích se objevily modely Dior za 12 550 korun, Burberry za 4 500 korun, Chloé za 10 700 korun i Bvlgari v hodnotě 14 200 korun.

Fine dining i svařák po lyžování

Rodina si neužívala jen zimní sporty, ale také vyhlášenou alpskou gastronomii. Zavítali například do prestižních restaurací La Cave Des Creux a Bagatelle, kde ceny předkrmů začínají zhruba na 30 eurech. Po dni stráveném na svahu ale nechyběla ani klasika v podobě svařeného vína. Monika si ho vychutnala na terase spolu s dcerou Vivien. Andrej Babiš se mezitím pochlubil snímkem dezertů a připojil komentář: „Miluju Tarte au citron. Dnes naposledy sladké v tomto roce a od zítra…“

VIDEO: Moniku Babišovou zaskočili američtí novináři. Překřikovali se jeden přes druhého

Premiér Andrej Babiš a jeho manželka Monika takové jednání příliš neznají. Na konci setkání s Donaldem Trumpem se spustila palba otázek od novinářů. | Video: Asociated Press

Zdroj: Instagram Andreje Babiše, Instagram Moniky Babišové, Blesk.cz

Všechny štítky

