Zimní dovolená v jednom z nejexkluzivnějších lyžařských resortů světa rozhodně není skromnou záležitostí. Manželka bývalého premiéra Andreje Babiše se na sociálních sítích pochlubila snímky z francouzského Courchevel, kde rodina strávila přelom roku. Fotografie odhalily nejen alpskou pohodu, ale i velmi luxusní výbavu.
Luxus na svahu i po lyžování: Monika Babišová ukázala Courchevel a výbavu za desetitisíce
Kožešiny, značkové brýle, drahé restaurace a svařák na terase. Monika Babišová se pochlubila fotkami z přelomu roku v Courchevelu – jednom z nejdražších alpských středisek. A její zimní outfit? Jen kombinéza měla stát přes 37 tisíc.
„Zdravím vás všechny z hor,“ vzkázal Andrej Babiš ke své fotografii se zasněženým panoramatem Alp. Resort, který patří mezi nejdražší v Evropě a disponuje dokonce vlastním letištěm, byl kulisou rodinné zimní dovolené plné stylu i gastronomie. Jeho manželka Monika pak sdílela sérii dalších snímků, ze kterých bylo patrné, že si pobyt na horách opravdu užila. A to nejen na svahu, ale i mimo něj.
Kombinéza za 37 tisíc a doplňky za další tisíce
Jak zjistil Blesk, Monika Babišová vyrazila na sjezdovky v lyžařské kombinéze prémiové značky Goldbergh, jejíž cena se pohybuje kolem 37 500 korun. Ani další části výbavy nezaostávaly. Lyžařská helma značky Casco vyšla na 9 500 korun, zatímco lyžařské brýle Bogner stály 6 390 korun. Pozornost vzbudil i zdánlivý detail – pytlík na brýle v hodnotě 1 160 korun.
Sluneční brýle jako módní sbírka
Mimo svah Monika vsadila na luxusní sluneční brýle renomovaných značek. Na fotografiích se objevily modely Dior za 12 550 korun, Burberry za 4 500 korun, Chloé za 10 700 korun i Bvlgari v hodnotě 14 200 korun.
Fine dining i svařák po lyžování
Rodina si neužívala jen zimní sporty, ale také vyhlášenou alpskou gastronomii. Zavítali například do prestižních restaurací La Cave Des Creux a Bagatelle, kde ceny předkrmů začínají zhruba na 30 eurech. Po dni stráveném na svahu ale nechyběla ani klasika v podobě svařeného vína. Monika si ho vychutnala na terase spolu s dcerou Vivien. Andrej Babiš se mezitím pochlubil snímkem dezertů a připojil komentář: „Miluju Tarte au citron. Dnes naposledy sladké v tomto roce a od zítra…“