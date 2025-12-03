Přeskočit na obsah
3. 12.
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka se rozešli. "Měl jsem ji rád," vzkazuje sportovec

Lucie Vondráčková a Zdeněk PolívkaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Více než tři roky tvořila zpěvačka Lucie Vondráčková a MMA bojovník Zdeněk Polívka pár. Tomu je ale konec. Polívka na svém profilu na Instagramu ohlásil rozchod.

Zpěvačka Lucie Vondráčková nepatří mezi celebrity, které by byly příliš sdílné ohledně svého soukromí. S MMA bojovníkem Zdeňkem Polívkou ale tvořila pár několik let a zdála se po jeho boku spokojená. O to nečekanější je jejich rozchod. „Chci oznámit rozchod s Luckou. Jasné, ani pes z toho nebude žrát, kočka přestane vrtět ocasem. Dávám něco takového poprvé ve svém životě veřejně, protože jsem byl roky pod silným mediálním tlakem a rád bych ho tímto už konečně ukončil,“ napsal na svém profilu na Instagramu Polívka. 

Sportovec dal také jasně najevo, že se o příčinách krachu vztahu nechce dál bavit. „Na otázky a důvody nehodlám odpovídat. Je to naše soukromá záležitost. Respektujte to, prosím. Ani já, ani Lucka nejsme veřejným majetkem. Nebudu psát trapná klišé s přáním, lítostí pro veřejnost a dobrým míněním. Každý z nás to zná a prošel si tím. I o tom je holt život. Jede se dál. Kdo mě skutečně zná, ví, že jsem Lucku měl upřímně rád. A doufám, že bude šťastná. Nezapomenu,“ poslal ještě vzkaz své bývalé partnerce. 

Polívka teď neprožívá nejlepší období. V posledních měsících bojoval s vážnými zdravotními problémy. „Měl jsem výhřezy plotýnek. Tlačily mi na nervy a míchu, takže jsem měl levou ruku na půl ochrnutou. Postupem času se to zhoršovalo. Nemyslel jsem si, že z toho bude takový prů…. Měl jsem často zablokovaný krk, kdybych věděl, že je to od toho, řešil bych to dřív," řekl pro web kaocko.cz.

Jejich fanoušci tak mohou jen spekulovat, jestli za rozchodem náhodou nestál i věkový rozdíl a také to, že by Polívka v budoucnu mohl chtít vlastní děti. Ty totiž Vondráčková v minulosti rázně odmítla. No, to já už nebudu k mání. Takže jsem mu už nabídla, že až tedy založí tu rodinu, tak jim třeba budu hlídat? Nebo budu učit jejich děti francouzsky, řekla minulý rok v rozhovoru pro iDnes s tím, že její partner takové řeči nemá rád. 

Zdroj: Instagramkaocko.cziDnes

