"Nešlo mi o peníze, ale o princip," říká Vondráčková, která vyhrála soud o důchod

"Dnes se potvrdilo, že můj důchod byl vyměřen v rozporu se zákonem a musí být vyměřen znovu. Nešlo mi o peníze, ale o princip," napsala včera zpěvačka Helena Vondráčková na svůj profil na Instagramu a informovala tak své fanoušky o tom, že soudní spor se státem vyhrála.

Vondráčková napadla rozhodnutí, jímž jí byl v roce 2011 vyměřen starobní důchod ve výši osmi tisíc korun. Ten jí byl následně zvýšen na 13 tisíc.

"Zaskočilo mě to i pobavilo. Za celá ta léta 13 tisíc korun? V době, kdy jsem byla za socialismu pod agenturou Pragokoncert, mi přidělili honorář třetí, tehdy nejvyšší skupiny devět set korun. V zahraničí jsem státu vydělávala spoustu valut, protože jsme z výdělků museli předávat obrovské provize. Dnes jako by to neexistovalo," řekla k tomu před časem zpěvačka magazínu Plus 7 dní.

Rozhodla se proto celou věc předat do rukou právníků. A dočkala se. V pondělí obdržela rozhodnutí soudu. "Helča je v právu, splnila všechny náležitosti. Soud podle slov našeho advokáta rozhodl důchodový výměr zrušit a vyměřit nový správným způsobem," uvedl pro Život v Česku manžel zpěvačky Martin Michal.