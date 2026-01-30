„Krásu lze opravdu vidět ve všem. Ale pokud se jedná o krásu fyzickou u lidi, tak to je absolutně individuální, každému z nás se líbí na druhých něco jiného, proto mi vždy přišlo, že i soutěže krásy jsou o vkusu poroty nebo diváků, podle toho, kdo měl možnost hlasovat. Proto si myslím, že by to vždy dívky, které se takových soutěží účastní, měly brát s nadhledem, a pokud neuspějí, nemyslet si, že snad nejsou dostatečně „krásné“, když se bavíme o kráse,“ řekla v rozhovoru pro Žena.cz.
„Lidé by za nenávist měli nést následky,“ říká o hejtech na sítích Kateřina Pechová
Herečka Kateřina Pechová si v minulosti vyzkoušela účast na soutěži krásy, a tak má k tomuto tématu hodně co říct. Sama nemá moc pozitivní přístup k estetickým zákrokům a dává přednost přirozenosti.
Pechová také na rovinu přiznává, že má strach z lékařů, a tak není dobrou adeptkou na plastické úpravy. Na čem si ale dává záležet, jsou její vlasy, které mnohé ženy velmi obdivují. Přestože o tom, jak se starat o kudrnaté vlasy, už napsala dvě knihy, říká, že příliš mnoho času v koupelně netráví. „Péče o vlasy mně osobně nezabere moc času, jak si možná může někdo myslet. Když své vlasy znáte a víte, co potřebují, naučíte se už určitý postup a ten se stane rutinou. Není to nic složitého, je to stejné jako v jiných věcech, ať je to péče o tělo, o zuby, pleť apod,“ říká s úsměvem.
Jako herečka je zvyklá na to, že veřejnost hodnotí to, jak vypadá. „Člověk si to nesmí brát osobně, ač je to velmi těžké a stále se to učím. A navíc vzhledem k možnostem na sociálních sítích, kde může každý komentovat a hodnotit vše, je o to víc důležité se vůči tomu obrnit. Jiné to je ale s urážkami a hejty na sítích nebo v diskusích, to už je jiné téma. Osobně si myslím, ze by se mělo toto zpřísnit a lidé by za to měli nést následky,“ říká jasně k anonymním účtům, které si mnohdy neberou servítky a hodnotí nejen její postavu, ale také to, jak se obléká.
Móda je tak pro ni velmi důležitá. „Svůj styl bych asi popsala jako ležérní, sportovní a občas romantický. Já jsem takový chameleon, ráda se oblékám do různých barev a stylu. Mám ráda jak kalhoty, tak šaty a sukně. Miluji kalhotové kostýmky, ale třeba také volné džíny a tenisky. Co na mně ale moc neuvidíte, jsou podpatky, díky své výšce 179 centimetrů je nenosím,“ popisuje Pechová, která občas využije služby profesionálů, „Oblékám se sama a moc mě móda baví, spise se inspiruji na sociálních sítích, v časopisech nebo módních přehlídkách. Ale když potřebuju s něčím poradit a už si nevím rady, občas napíšu stylistce Petre Kasalové, která má vždy skvělé tipy,“ prozradila Pechová, která je také dlouholetou tváří společnosti Machač. „Je to srdcovka, jak ráda říkám. Baví mě právě ten velký výběr barev a střihů. To, že se snaží, abychom se v jejich modelech všechny cítily opravdu žensky a výjimečně. Navíc máte od nich vždy originální kousek a žádnou fast fashion.“
Zdroj: Žena.cz