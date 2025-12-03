Asi málokteré zprávy jsou v současnosti v českém šoubyznysu tak sledované jako jakákoliv zmínka o stavu moderátora Patrika Hezuckého. O tom víceméně pravidelně informuje jeho letitý kamarád a kolegy Leoš Mareš v jejich Ranní show, kterou spolu dvojice vysílá už více než sedmadvacet let. A dnes chyběli oba.
Leoš Mareš zrušil ranní vysílání a zůstal v nemocnici u Patrika Hezuckého
Bohužel se zdá, že černé scénáře se pomalu naplňují. Obavy o život moderátora Patrika Hezuckého dnes opět vzrostly poté, co jeho věrný kamarád Leoš Mareš zrušil vysílání Ranní show.
U mikrofonu se dnes v šest hodin ráno z obvyklé sestavy přihlásila pouze Katka Říhová. „Chtěli bychom vám s Martinem Cihlářem vysvětlit situaci, dneska je to Martinova premiéra za mikrofonem tady. Proč se to stalo? Celou noc jsme si psali s Leošem, on tě pasoval do role svého nástupce. Rozhodl se, že zůstane v nemocnici s Patrikem. A my je tímto zdravíme,“ řekla Říhová a jen tím podpořila obavy z toho nejhoršího.
Černé myšlenky se u posluchačů objevily ostatně už včera poté, co Mareš ve vysílání prozradil, že v pondělí večer byla rodina povolána do nemocnice. „Já jsem se tam pak večer ještě vracel, protože mi psala Nikola, že jí volala sestřička, abychom tam hned přijeli. Takže jsme tam byli ve třech, byli jsme tam do 23 hodin. Patrik tak jako pospával a vlastně se občas i usmál,“ popsal Mareš s tím, že když chtěl Patrikovi zhasnout světlo, dostalo se mu chmurné odpovědi. ,„Ono už je to teď už stejně jedno. Už mě dohání.“ Načež dovysvětlil: „Světlo.“
Že je stav velmi vážný potvrdili pro eXtra.cz i Patrikovi ostatní přátelé. „Patrik na tom momentálně není vůbec tak, jak by to bylo dobré. Nezbývá než mu strašně moc držet palce,“ naznačil chmurný vývoj jeden z nich. „Stav se nelepší, spíš naopak. Boj s tou nemocí je strašně vyčerpávající. Patrik dlouho působil, že má zásoby energie nekonečné, ale jako by ho to začalo přemáhat. Ten boj nyní bohužel moc nevyhrává. Mám o něj strach a moc na něj myslím,“ řekl další.