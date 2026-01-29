Moderátor Leoš Mareš i letos dodržel tradici, kterou založil v roce 2015 a kterou nazval DobroDen. Ten připadá vždy na 29. ledna. Akce spočívá v tom, že za každého svého sledujícího na Instagramu pošle jednu korunu vybrané charitativní organizaci či projektu. „Celý rok usiluješ o to, aby byl počet sledujících co nejvyšší, a jednou za rok za to zaplatíš ‚daň‘. Vnímám to jako daňovou povinnost v pozitivním slova smyslu,“ řekl v minulosti Mareš v rozhovoru pro magazín Forbes.
Leoš Mareš daroval nevyléčitelně nemocné moderátorce 1,2 milionu korun
Letos se Mareše rozhodl pomoci moderátorce Báře Tlučhořové, která už roky bojuje s agresivním nádorem na mozku a má za sebou několik operací. „Ať žije rádio a všichni, co ho milují. Myslíme na vás, Báro, láska všechno překoná,“ připsal osobní vzkaz, když na její konto poslal více než 1,2 milionu korun. „Dobroden je o tom, že nikdo vás nenutí dát peníze na něco, k čemu nemáte vztah. Každého člověka oslovuje jiná část charitativního světa. Někdo přispívá na děti z dětských domovů, někdo na výzkum nemocí, někdo na pejsky, někdo na důchodce. Ale každý s nějakou charitativní činností určitě sympatizuje – a když je Dobroden, volba je čistě na vás,“ vysvětlil moderátor ranního vysílání na Evropě 2.
Maminka dvou malých dětí, kterou znají posluchači jako moderátorku rádia Kiss bojuje už roky s rakovinou mozku. V létě 2023, po poslední operaci mozku, si ale vyslechla zdrcující zprávu o tom, že lékaři vyčerpali všechny možnosti léčby a nyní už nemají alternativy, jak jí pomoci. Od té doby se její stav prudce zhoršuje. Od dubna 2025 oslepla na obě oči, většinu času tráví na invalidním vozíku nebo upoutaná na lůžko. Sama se nedokáže posadit ani postavit, má vážné potíže s jídlem i pitím, nechce už ani moc mluvit. O Báru pečuje hlavně její maminka.
Mareš s akcí původně začal na Twitteru, pak se ale přesunul na Instagram. Každým rokem stoupá částka, kterou posílá. V minulých ročnících podpořil například Nadaci Naše dítě, Nadaci Terezy Maxové, válečné veterány, rozvoj paliativní péče nebo rodinu, která při požáru přišla nejen o domov, ale také o malého syna.