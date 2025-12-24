Jen den před Štědrým dnem se u Vémolových v Měchenicích u Prahy odehrávalo drama, které s vánoční pohodou nemělo nic společného. Do domu totiž 23. prosince dorazila Policie ČR a situace vyústila až v odvedení Karlose Vémoly v poutech.
Lela zmizela z dohledu. Co se dělo u Vémolových den před Štědrým dnem?
Místo klidných příprav na svátky přišlo v Měchenicích u Prahy pozdvižení. Do domu Vémolových 23. prosince dorazila policie a Karlose Vémolu následně odvedla v poutech. Zároveň se rozjely spekulace, kde je Lela s dětmi – podle svědků se kolem vily během dne střídala auta i neznámé osoby a situace zůstávala dlouho nejasná.
Krátce po policejním zásahu se na místo dostavila také manažerka Lely Vémolové. Podle informací Blesku měla odvézt Lelu i s dětmi, jenže policie to v tu chvíli neumožnila. Kolem druhé hodiny odpoledne pak policisté vyvedli z domu samotného Vémolu – oblečený byl v tmavé mikině s kapucí a bundě, na rukou měl nasazená pouta.
Otázky ale začaly vířit hlavně kolem toho, kde je Lela. Podle zjištění měla být později odvezena autem v mužském doprovodu, přesto policie během dne tvrdila, že se modelka u nich nenachází. Situaci dál dokreslila i epizoda s kurýrem: do vily dorazila objednávka rozvozové služby na Lelino jméno, ale převzali ji muži, kteří podle informací Blesku uvedli, že jsou v domě sami a starají se o zvířata.
V průběhu úterního podvečera se u vily objevila neznámá žena, kterou pustili dovnitř. A později večer přijelo červené auto, které zamířilo rovnou do garáže. Jeden z mužů přitom údajně záměrně clonil ve výhledu, takže se nabízela domněnka, že se Lela s dětmi mohla vrátit zpět domů.
Ještě před pár dny přitom Lela dávala najevo, že chce před svátky hlavně klid. „Před Vánocemi nic řešit nebudu. Chci, aby si to děti, rodiče užili, tak aby si užili klid,“ řekla Lela před několika dny.