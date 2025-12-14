Lela Vémola znovu ukázala, že pozornost umí přitáhnout během pár vteřin. I když má jako trojnásobná maminka před Vánoci práce nad hlavu, našla si chvíli jen pro sebe a vyrazila do luxusního salonu krásy. Výsledek péče pak rovnou nasdílela na sociálních sítích – a spustila tím lavinu reakcí.
Lela Vémola vystavila postavu v přiléhavých šatech. Karlosův komentář ale spustil bouři
Na fotce zapózovala ve svůdných, upnutých vínových šatech a fanouškům položila otázku: „Zajímalo by mě… čeho si všimnete jako prvního? Stromu, šatů… nebo něčeho jiného?“. Odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat. Komentující se shodovali, že v šatech, které zvýrazňují její křivky, vypadá skvěle – a komplimenty jen přibývaly. Všiml jsem si jen toho, že jsem přestal dýchat… prosím, přiveďte mě zpět do reality,“ napsal jeden z obdivovatelů. Další přidal krátké, ale výmluvné: „Nejkrásnější bohyně“. Do chvály se zapojil i její manžel Karlos Vémola, který snímek okomentoval slovy: „Čistá fantazie.“
Právě tahle reakce ale podle všeho otevřela i druhou, mnohem ostřejší vlnu komentářů. Zatímco část lidí mu vzkazovala: „Važ si takové krásné ženy.“, další mu to dali sežrat bez servítek: „Kdy si jí vážil? Měla by jít dál.“. Objevily se i výzvy mířené přímo na Lelu, že by si zasloužila být „konečně šťastná s někým, kdo za to opravdu stojí“. Ostřejší tón v diskusi zjevně souvisí se spekulacemi, že jejich vztah může procházet krizí. Podle dosavadních informací se situace měla vyhrotit natolik, že měli už před více než týdnem řešit i právníky.
Problémy prý vyvrcholily na dovolené
Už osm let tvoří Karlos Vémola pár se Slovenkou, milující plastické operace Lelou. Před třemi lety ho zpečetili velkolepou svatbou. Za tu dobu společně přivedli na svět tři společné děti – dceru Lily a syny Rockyho a Arnieho. Došlo i na několik rozchodů a následných usmíření. Od doby co jsou manželé ale vše vypadalo poklidně. tedy až doteď.
V jejich okolí se dokonce mluví o tom, že na stole mají ležet rozvodové papíry. „Je to pravda, mají velkou krizi a vypadá to na rozvod. Lela si myslí, že ji Karlos podvádí. Prý se už domů chodí jen převléct a vyspat, jinak ho skoro nevidí,“ sdělil Blesku zdroj z blízkého okolí manželů. Ten také tvrdí, že k eskalaci došlo na nedávné dovolené v Dubaji, kam si manželé vyrazili sami bez dětí. „Všechno to tam vyvrcholilo, muselo se tam stát něco strašného. A navíc se prý k Lele dostaly nějaké důkazy, že jí Karlos zahýbá. Chtěla dokonce odletět domů o den dřív,“ dodal zdroj.