Lékař z pohotovosti se omluvil zpěvákovi z kapely O5 a Radeček

Ke svému vyjádření přidal Polák snímek, na kterém má na levé noze kompresní punčochu. „A tohle je teď můj nový módní doplněk. Elastické punčochy, které mi pomáhají se uzdravit, stejně jako injekce do břicha. Zní to hrozně, ale dá se to vydržet. Děkuji všem zdravotníkům a lékařům, kteří mi s uzdravením nohy pomáhají. Brzy by měla být v pořádku,“ doplnil ještě hudebník.