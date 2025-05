Skupina 05 a Radeček popsala otřesné chování lékaře v nemocnici

Hudebníci však rozhodně nechtějí házet všechny zdravotníky do jednoho pytle. „Nechceme do detailu rozvádět jeho chování, ale nikdo z nás nezažil tak zkaženého člověka, natož doktora. Tři členové naší kapely mají rodiče zdravotníky, takže chápeme, jak je to těžká práce a jak je složité vyjít s některými pacienty. Ale to, co předvedl tenhle lékař, bylo daleko za hranou a hlavně Tomášovi odmítl pomoci. Nemocnice v Ústí nad Orlicí selhala v poskytování základní zdravotní péče,“ pokračovali s tím, že v současné době je Polák v péči lékařů v nemocnici v Šumperku a jeho problém se zdá být vážnější, než to na první pohled vypadalo. Jednání svého lékaře už začala na základě sdílení na sociálních sítích prošetřovat sama nemocnice.