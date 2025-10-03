Lékař letecké záchranné služby Marek Dvořák denně zasahuje u vážných nehod a dalších život ohrožujících stavů. Teď poprvé se ale dostal do situace, kdy pomoc sám potřeboval. O tom, co se stalo, informoval na svém profilu na Instagramu.
Marek Dvořák je jedním z mediálně nejvíce známých lékařů u nás. Na svém profilu na Instagramu se věnuje osvětě ohledně první pomoci, kterou teď sám potřeboval.
„Chvilku na mě mluvte hlasitěji, mám trochu zalehlý uši,“ začal vtipně příspěvek, ke kterému přiložil snímky totálně zdevastovaného automobilu. „Jsem rád, že Vám sem tohle píšu sám a ne moji pozůstalí. Skoro každý den jsem u nějaký vážný bouračky, včera jsem si jednu vyzkoušel na vlastní kůži a musím říct, že to byla obohacující zkušenost,“ píše dál a je jasné, že šlo opravdu o vážnou věc. V příspěvku také nezapomněl pochválit své kolegy. „Cítím obrovskou vděčnost, pokoru, respekt a vlastně hrdost, že jsem součástí takhle skvěle fungujícího systému, a taky za úžasný lidi kolem sebe.“
Pak popsal, jak konkrétně k celé situaci došlo. Včera jsem jel z přednášky, na pumpě jsem si dal kafe a za tónů Time to say goodbye pokračoval v jízdě. Najednou rána jak kráva, v autě vystřelily všechny airbagy, v tu chvíli absolutně nevíte, kde jste… Nějak jsem se vydrápal ven a šel se podívat na druhého řidiče. Na místě řidiče nikdo neseděl, tak jsem si říkal, že ho to katapultovalo a jdu ho hledat do pole. Pán na sedadle spolujezdce mi ale říkal, že on je řidič a jen ho ten náraz přesadil, byla to fakt slušná jeba…," líčil dramatickou událost.
Naštěstí nedošlo k žádnému vážnému zranění. „Pán z druhého auta je OK. Já mám pár škrábanců a boulí vesměs od skla, pásů a airbagů – to auto mi zachránilo život, být tam v něčem jiným, tohle bych Vám nejspíš nepsal. Samo zavolalo záchranku. Hasiči, policie, záchranka, všichni přijeli mega rychle, byli profesionální, nesoudící, féroví, úplně ultra milí a nápomocní. Obě auta jsou na totálku, škoda je přes 6 mega. Mně zůstává řidičák i všechny body.,“ dodala a naznačil tak, že nebyl viníkem nehody.